Argancy, terrain de jeu des graffeurs

Durant un mois, du 19 août au 17 septembre, une exposition à Argancy valorise le travail de 32 graffeurs. Un moyen pour eux d'exprimer leur art en toute décontraction.

C'est tout d'abord une surprise pour les yeux. Au cœur du village, à deux pas de l'hôtel de ville, les couleurs criardes de la façade contrastent avec le calme apparent qui règne à Argancy. Et pour cause. 32 artistes ont pour mission de donner vie à l'ancienne Maison des associations et à une habitation voisine, pour cette commune de près de 1500 habitants.

Parmi c'est artistes, Skule, alias Mathieu Lipinski. Un peu la "maman" sur place, lui qui apporte les munitions, tant celle pour illustrer les murs que celles qui servent à nourrir les graffeurs : "Je dois tout gérer", s'en amuse t'il. Pourtant, derrière la décontraction, le sérieux n'est pas bien loin. Il peaufine sans arrêt son œuvre en trois dimensions :

"J'ai passé tellement de temps dans cette pièce, je suis un peu dépassé. Je ne sais plus où en rajouter, quoi faire. Mais j'ai encore envie de rajouter des éléments."

Ce messin à l'habitude de pratiquer son art à la sauvette. Alors, travailler dans ces conditions, c'est le luxe, et une approche totalement différente. "On ne peut pas faire ça dans la rue. J'attendais d'avoir un espace comme celui-ci pour m'exprimer. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut avoir cette opportunité, et le temps de s'y consacrer".

, 1500 m² de surfaces sont à leurs dispositions. L' idéal pour ces artistes venus de tout l'Hexagone à leur guise et en toute tranquillité. Au total, six mois auront été nécessaires, des premiers coups de pinceau à la présentation au public.

Une première en Moselle

Le public a un mois pour découvrir ces réalisations. Passé ce délai, les lieux seront rénovés. Aucun regrets pour Bastien, alias Le Studiographe. L'éphémère, cela est l'essence même du graff :

"On a toujours peint, en sachant que cela allait être effacé, en sachant que des gens allaient repasser dessus ou que ça allait être détruit. Au fond, le plus important, c'est le fait de créer".

Un projet conjointement présenté par l'association Une Phase 2 Style et Familles rurales Argancy. Le maire, Jean-Paul Vetzel, s'est rapidement montré convaincu: "Le plus difficile, c'était surtout de convaincre la population". Aujourd'hui, l'élu est très satisfait, et les concitoyens ne s'en plaignent pas, au contraire même: "J'ai eu des personnes qui parlent de décorer un mur dans leur propre maison". Un maire ravit par cette publicité offerte à sa commune:

"Cela témoigne de la confiance entre la municipalité et les jeunes".

C'est la première fois qu'un tel événement est organisé en Moselle; une première également pour la plupart de ses 32 artistes, graffer, dans ces conditions et à la campagne.

Située au 5 et 7 rue de Bussière, à Argancy.

Ouverture au public du 19 août au 17 septembre 2017, du samedi au dimanche de 10h à 18h (Visite en semaine sur demande).

Entrée gratuite, animations et buvette sur place.