Abandonné depuis presque 100 ans, un ancien site minier du Canigou s'ouvre aux visiteurs

"Cette inauguration est un moment chargé d'émotion, c'est l'aboutissement de plus de trente ans d'efforts", se réjouit Daniel Baux, maire de la Bastide et vice-président du syndicat mixte Canigó Grand Site. Perchée à 1350 mètres d'altitude, sur la commune de Valmanya dans les Pyrénées-Orientales, cette ancienne colonie minière vient de bénéficier de travaux de sécurisation et de valorisation.

Après deux heures de marche depuis le col de Palomère, le site se dévoile à flanc de montagne : une série de bâtiments témoignent d’une intense activité minière au début du XXème siècle, lorsque plus d’une centaine de mineurs creusaient des galeries pour extraire du minerai de fer. Abandonné dans les années 1930, le site a lentement périclité, subissant les outrages du temps.

Un projet à plus d'un million d'euros

Le projet de sauvegarde du site de la Pinouse a été porté dès les années 1980 par les élus locaux, les associations et les habitants. Il a démarré sur le terrain en 2014 lors de l’achat du site par le syndicat Canigó Grand Site. Le chantier a débuté en 2017 pour se terminer cinq ans plus tard. Pour l'architecte responsable de ce projet, Virgile Guenot, c'était "un travail de longue haleine". Il a fallu identifier les vestiges à rénover et les lieux à sécuriser : « Nous avons fait une cristallisation. Ce n'est pas une rénovation, l'idée est de stabiliser les ruines, pour éviter que les pierres continuent de tomber, et pouvoir les visiter dans les décennies qui arrivent. »

Florian Chardon, directeur du syndicat mixte Canigó Grand Site : "On s'est donné le temps de faire ce projet, on s'est bien entouré et j'espère que les habitants et les visiteurs pourront mesurer et apprécier le bon équilibre qu'on a essayé de trouver sur l'aménagement. C'est un lieu sobre et épuré. Il ne fallait pas trop en faire, on est sur un site classé, un monument historique avec un fort passé mémoriel."

Le projet de sécurisation et de valorisation du site de la Pinouse a reçu le soutien de nombreux financeurs, l'Union européenne, l'État, la Région, le Département. Mais aussi la mission Stéphane Bern : la mine de la Pinouse a été sélectionnée parmi 989 candidatures en 2019 par le loto du patrimoine. Le site a donc obtenu 140 000€ de la Fondation du patrimoine.

Des travaux de sécurisation pour protéger le site de la Pinouse © Radio France - Mathilde Hengy

Les activités minières et métallurgiques se sont déployées pendant plus de 2.000 ans le long d'un filon de fer ceinturant le massif du Canigó. L'histoire de cette industrie montagnarde commence dès l'Antiquité romaine. La colonie de la Pinouse est construite entre 1906 et 1908 par des industriels alsaciens, les frères Valentin. Ils réalisent des énormes investissements pour rapprocher les ouvriers des gisements et évacuer le minerai par un système de transport jusqu'à la gare d'Amélie-les-Bains.

En 1931, la crise économique signe l'arrêt définitif de l'exploitation. À côté des bâtiments miniers, la colonie abrite aussi une boulangerie, une cantine et des dortoirs pour une centaine de personnes.

Panneaux explicatifs sur le site de l'ancienne colonie minière de la Pinouse © Radio France - Mathilde Hengy

Garlic Humeau ferronnier métallier à Arles-sur-Tech, a réalisé sur demande du syndicat mixte Canigó Grand Site, une maquette 3D de la colonie minière : "C'est un assemblage d'origamis, en tôle corten qui a nécessité un mois de fabrication. Ce sont 480 origamis assemblés en 3D." Lorsque les randonneurs arrivent sur le site de la Pinouse, cette œuvre est la première chose qu'ils voient : "Comme ça, ils peuvent se représenter la colonie à l'époque avec les bâtiments dans leur intégralité."

Maquette 3D de la colonie minière de la Pinouse © Radio France - Mathilde Hengy

Le passé minier n'est pas le seul historique de ce site. Abandonné depuis 1931, le site abrite pendant l'été 1944 les résistants du maquis Henri Barbusse et des guérillos espagnols traqués par l'occupant. En représailles, les troupes nazis incendient Valmanya puis attaquent les résistants retranchés à la Pinouse. Blessé, capturé et torturé, le capitaine FTPF (Francs-tireurs et partisans français) Julien Panchot est abattu le 2 août 1944 contre le mur de la cantine.

Plaque commémorative pour le résistant Julien Panchot © Radio France - Mathilde Hengy

Une balade éducative

Une boucle pédestre de 24 km passant par plusieurs sites majeurs (la Pinouse, Batère, les Ménerots) permet de découvrir le passé minier de ce secteur. La randonnée est accessible de plusieurs portes de site classé (col Palomère, refuge de Batère) et de villages du territoire grâce à l'aménagement et au balisage de liaisons pédestres, qui permettent de rejoindre l'itinéraire. Cette boucle est accessible à tous et est conseillée sur deux jours pour un public familial avec une nuitée au refuge de Batère.