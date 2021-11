ABBA : comment expliquer un tel succès ?

Le 2 septembre 2021, une annonce a secoué le monde de la musique pop. Près de 40 ans après leur dernier titre, le groupe suédois ABBA annonce la sortie d'un album, le 5 novembre, et une tournée mondiale. Pourquoi cette annonce est un événement ? Comment expliquer un tel engouement ?

Depuis déjà quelques années, il se murmurait que les quatre membres d'ABBA s'étaient à nouveau réunis dans un studio à Stockholm. Mais le 2 septembre dernier, personne ne s'attendait à une telle détonation dans le monde de la musique pop. 40 ans après leur "séparation", Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid se sont reformés pour un nouvel album et une tournée mondiale. Voyage, leur nouvel opus, le 9e album studio, sort le 5 novembre.

Comment expliquer que cette nouvelle soit considérée comme un événement planétaire ? Quelles sont les clés du succès du quatuor suédois ?

Aucun groupe, aucun artiste n'a chanté pendant dix ans, a gardé le silence pendant 40 ans pour revenir ensuite avec un album totalement inédit, avec des chansons nouvelles, donc ça ne s'est jamais vu auparavant - Jean-Marie Potiez

Pour y répondre, France Bleu a interviewé le journaliste et biographe officiel d'ABBA pour les pays francophones, Jean-Marie Potiez. Auteur d'une dizaine d'ouvrages consacrés au groupe suédois, il publie en juin 2021, aux Éditions du Layeur, un livre tout simplement intitulé ABBA, où il y retrace l'histoire et la genèse de chacun des albums enregistrés avant, pendant et après la carrière du groupe. Il publie quelques semaines plus tard une autobiographie intitulée Un adolescent des années 70 (Ma vie avec ABBA) dans laquelle il se livre en retraçant son adolescence et l'arrivée d'ABBA dans sa vie qui le bouleversera à tout jamais.

Et l'Eurovision créa ABBA

Le soir du 6 avril 1974, l'Europe tout entière est devant son poste de télévision pour assister au 19e Concours Eurovision de la chanson qui se déroule cette année-là à Brighton, au Royaume-Uni. Dix-sept pays sont en lice et la Suède est représentée par ABBA, un quatuor composé d'Agnetha Fältskog, d'Anni-Frid Lyngstad dite Frida, de Björn Ulvaeus et de Benny Andersson. Leur titre Waterloo enthousiasme le public dans la salle et les télespectateurs. C'est un triomphe ! Tout naturellement, ils remportent l'Eurovision. Leur carrière internationale est lancée.

Avant leur succès de l'Eurovision, ces quatre artistes ne sont pas des inconnus dans leur pays. Agnetha, la blonde, est une chanteuse de variété souvent abonnée aux premières places des charts en Suède. Anni-Frid est une chanteuse de jazz qui se produit dans des clubs avec des orchestres. Björn, le mari d'Agnetha, est guitariste et ancien membre du groupe folk Hootenanny Singers. Benny, le barbu, est l'époux d'Anni-Frid. Pianiste, il a fait partie du groupe pop Hep Stars.

En 1972, ils enregistrent ensemble People Need Love et deviennent ABBA.

Björn, Agnetha, Anni-Frid et Benny du groupe ABBA dans les rues d'Amsterdam en 1974 - Collection privée J-M Potiez

Mais pourquoi avoir choisi ce nom ? C'est tout simple. ABBA est un acronyme, mais également un palindrome qui reprend les quatre initiales des prénoms des membres du groupe : Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid.

Grâce à leur victoire à l'Eurovision, ils vont vendre 10 millions de leur tube Waterloo. ABBA part à la conquête des charts mondiaux. Ils deviennent des stars internationales et sont même adulés au Royaume-Uni et en Australie. Ils enchaînent tubes sur tubes : Mamma Mia, Dancing Queen, S.O.S, The Winner Takes It All...

En 1982, après leurs divorces successifs, l'envie n'est plus là et les membres du groupe ABBA décident de vivre d'autres expériences professionnelles. Benny et Björn se lancent en 1984 dans la comédie musicale Chess puis rencontrent un succès planétaire avec Mamma Mia! qui sera déclinée par la suite en deux films avec Meryl Streep et Pierce Brosnan. Agnetha et Anni-Frid, quant à elles, se lancent dans une carrière solo et Frida enregistrera même un album produit par Phil Collins, Something's Going On.

The Visitors, dernier album enregistré par ABBA en 1981 - Polar Music

La magie ABBA

ABBA, c'est avant tout un son caractéristique avec notamment les harmonies vocales d'Agnetha, la soprano, et de Frida, la mezzo-soprano. Leurs voix sont tellement exceptionnelles que l'on parle même de "la troisième voix d'ABBA quand elles chantent à l'unisson".

Aux harmonies vocales, il faut rajouter les arrangements musicaux qui sont très soignés. Björn et Benny ont des influences très variées, "ça va de la pop au rock, en passant par la musique classique, par la musique folk, par la chanson française, la chanson italienne". Personne ne leur impose un style. Ils rayonnent ainsi pendant toute la décennie des années 1970 en faisant le lien entre les années 1960 et les années 1980 avec des chansons extrêment ciselées, très travaillées, aux influences multiples.

Il y a des ingrédients sonores qui rendent heureux - Jean-Marie Potiez

En plus du son, ABBA c'est une image. L'image de deux couples qui s'aiment et qui ne sont pas fabriqués de toutes pièces. En un seul mot, ils sont authentiques et le public aime ça.

Il ne faut pas oublier que cette image des deux couples qui s'aiment, qui chantent des chansons joyeuses, eh bien, ça touche le public en plein cœur - Jean-Marie Potiez

Montage photographique des membres d'ABBA sur scène - Collection privée de Jean-Marie Potiez

ABBA, une source d'inspiration

Les années 1980 sonnent la disgrâce d'ABBA. La mode est à la New Wave et aux sons plus électroniques. Souvent qualifiés de ringards ou d'"has been", il est de mauvais ton d'afficher son goût pour les chansons joyeuses et dansantes des quatre Suédois. Pour Jean-Marie Potiez, avec tous ces synthétiseurs et ces boîtes à rythmes, _"_ABBA n'avait pas sa place dans cette décennie avec leur pop qui était ultra sophistiquée".

Il faut attendre la décennie suivante pour entendre des artistes de renom faire "leur coming out [...] musical" comme Bono et The Edge de U2, Elvis Costello, Glen Matlock des Sex Pistols qui avoue avoir pris un riff du titre S.O.S pour l'une de leurs chansons. Björk, Kylie Minogue ou bien encore Axelle Red sont de grandes fans.

Plus proche de nous, Clara Luciani en se confiant au site suisse Lematin.ch, dit : "Pendant le confinement j’étais tellement dans un truc d’angoisse, de stress et de cafard que je me suis mise à écouter, plus que jamais, ABBA, les Jackson Five, Cerrone..."

Désormais, il n'est pas rare d'entendre des sonorités à la manière d'ABBA dans les chansons actuelles.

Une invitation au Voyage

Le 2 septembre dernier, une conférence de presse chamboule le monde de la musique. ABBA sort un nouvel album, Voyage. Même si on savait déjà que les quatre membres avaient déjà repris le chemin des studios en 2017 pour enregistrer deux nouvelles chansons, l'annonce de la sortie d'un album complet avec dix chansons inédites fait l'effet d'une bombe.

Dans la foulée, sortent les deux titres "I Still Have Faith In You" et "Don't Shut Me Down". La magie d'ABBA est toujours là et les voix d'Agnetha et d'Anni-Frid ont gagné en maturité, en profondeur.

Le groupe annonce également une tournée mondiale qui commencera par des concerts en résidence dans l'ABBA Arena à Londres, une salle spécialement conçue pour... les ABBAtars, des hologrammes d'Agnetha, Anni-Frid, Björn et Benny. Le lever de rideau est prévue pour la fin mai 2022. Ensuite, une salle démontable et mobile parcourra le monde.

Et pour faire vivre sur scène ces avatars en 3D, ils ont dû, pendant des semaines, porter des combinaisons criblées de capteurs et être filmés par 160 caméras en rejouant et mimant leurs chansons comme s'ils étaient sur scène. Le résultat est bluffant.

Les ABBAtars des concert en hologrammes - Industrial Light & Magic

Une chose est sûre, ce n'est pas pour l'argent que les quatre membres d'ABBA se sont réunis pour faire ce neuvième album studio. Jean-Marie Potiez rappelle qu'en 1999, on leur avait proposé un milliard de dollars pour refaire une tournée mondiale, et ils l'avaient refusé. S'ils ont repris les chemins du studio de Benny à Stockholm, c'est par pur plaisir.

Ils avaient d'abord enregistré deux chansons pour les concerts en hologrammes. Et puis ils ont pris tellement de plaisir à le faire qu'ils se sont réunis à nouveau dans le studio de Benny et ils ont enregistré huit chansons supplémentaires - Jean-Marie Potiez

Est-ce que ce dernier album est le chant du cygne ? Ça, l'avenir nous le dira.