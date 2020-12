Domaine de Pontigny : le conseil régional valide la vente à la fondation Schneider

Le projet de l’homme d’affaire et mécène François Schneider a été retenu par le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, pour le rachat du domaine de l'Abbaye de Pontigny.

L'entretien du Domaine de Pontigny coûte plus de 200 000 euros par an au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

La cession du domaine de l'abbaye de Pontigny était a l'ordre du jour ce vendredi de l'assemblée plénière du conseil régional de Bourgogne Franche Comté. Deux projets étaient en lice. Le premier porté par la Fraternité sacerdotale St Pierre pour la formation de prêtres et le second présenté par l'homme d'affaire icaunais François Schneider, fondateur d'un groupe d'agroalimentaire (qui comprend l'eau de Wattwiller).

Un projet à plusieurs facettes

Le mécène souhaite créer un lieu autour des productions de pain et d'huiles essentielles fabriqués sur place, de la matière première à la confection. Son projet comprend aussi un complexe hôtelier, de même qu’un musée autour de l'Abbaye cistercienne et d’espaces d’expositions.

La fraternité sacerdotale proposait plus

La majorité des élus régionaux s'est prononcée pour le projet de l'homme d'affaire, qui propose de racheter le domaine pour 1 million 800 mille euros. La fraternité sacerdotale St Pierre proposait de son côté 300 000 euros de plus, mais la majorité régionale a estimé que la proposition de François Schneider était plus adaptée au développement du territoire. Le rassemblement national par la voix de Julien Odoul a fait savoir son opposition au projet "Schneider", un homme d'affaire "peu fiable" selon l'élu icaunais et président du groupe RN à la Région.

Le soutien de Jean-Pierre Soisson

Son groupe a voté contre. Les élus de la droite et du centre se sont abstenus, à l'exception d'Eric Gentis, conseiller régional LR de l'Yonne, qui soutient le projet Schneider. Ce proche de Jean-Pierre Soisson a d'ailleurs fait savoir que l'ancien président de la région Bourgogne soutenait "sans réserves" le projet du mécène.