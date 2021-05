PHOTOS - Abbeville : un ancien immeuble transformé en espace artistique éphémère, l'exposition cartonne

Dans le quartier du Soleil Levant d'Abbeville, une exposition assez inédite attire un large public : 24 anciens appartements à loyer modéré transformées en espace artistique éphémère depuis mercredi 5 mai et jusqu'au 29 août. Le nom de l'exposition est tout trouvé : Transition ! A Abbeville, environ 75 artistes, venus des Hauts-de-France, de l'est, de Paris et même de New York, ont décidé de réinvestir un immeuble du quartier prioritaire, le bâtiment des Tilleuls, situé Quartier du Soleil Levant. Cette exposition est à l'initiative des gérants du Skate Park à Abbeville, avec l'accord du bailleur social Baie de Somme Habitat. France Bleu Picardie vous dévoile quelques photos de cette exposition ; si vous souhaitez visiter, cliquez ici pour réserver.

Cet ancien salon comme un hommage au pop-art et à Andy Warhol ! © Radio France - Jeanne Daucé

Un effet miroir dans cette ancienne chambre ; le visiteur qui se penche aperçoit son reflet une dizaine de fois ! © Radio France - Jeanne Daucé

Dans cette pièce, le street art a été mis à l'honneur, avec une partie de la pièce multicolore et l'autre en noir et blanc. © Radio France - Jeanne Daucé