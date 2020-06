Abi, originaire du Val-d'Oise, est le grand vainqueur de The Voice 2020

Il a ému et convaincu le public samedi 14 juin pendant la finale de The Voice avec sa reprise d'If I ain't got you, d'Alicia Keys. Abi, 21 ans, remporte haut la main le télé-crochet de TF1. Le candidat, qui vit à Saint-Gratien dans le Val d'Oise, a décroché 53% des votes des téléspectateurs face aux trois autres finalistes. Il offre ainsi une première victoire à son coach Pascal Obispo.

Le jeune chanteur s'est aussi illustré pendant la finale grâce à son duo avec Kendji Girac sur Les yeux de la Mama, puis en reprenant la chanson qu'il avait déjà interprétée pendant son audition à l'aveugle : Lovely de Billie Elish. "Ça explose dans ma tête, c'est tout un tas d'émotions, je ne me rends pas encore compte. Je suis encore très ému", a déclaré le grand gagnant juste après son sacre, sur un plateau sans public en raison de la crise sanitaire.

Un parcours sans faute

Dès le début de la compétition Abi s'est démarqué avec quatre coaches retournés pendant son audition à l'aveugle. C'est Pascal Obispo qui l'a ensuite gardé à chaque fois jusqu'aux primes. Le public a ensuite pris le relais, avec cet ultime vote hier soir qui lui offre la victoire finale. Il remporte un contrat dans la maison de disques Universal.