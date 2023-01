Abîmées par le temps ou par un chat, les tapisseries reprennent des couleurs à Felletin en Creuse

Quand un chat s'amuse à faire ses griffes sur une magnifique tapisserie, c'est le drame. Heureusement, il est possible de la restaurer ! Un nouvel atelier de restauration vient d'ouvrir à la manufacture Pinton de Felletin en Creuse. L'entreprise a recruté une spécialiste, Carole Saint-Cricq, qui travaillait jusqu'à présent à son compte à proximité, à Saint-Frion. Arrivée début octobre 2022, c'est l'une des rares restauratrices de tapisserie de Creuse, et la seule du territoire habilitée par la Direction des musées de France.

Pour l'instant, Carole Saint-Cricq travaille seule mais l'entreprise espère embaucher quatre ou cinq personnes à ses côtés d'ici quatre ans. Armée de son aspirateur et de ses petites aiguilles, elle se penche patiemment sur les tapisseries pour leur donner une nouvelle jeunesse. Elle travaille notamment sur une création de Jean Picart Le Doux, "La fontaine aux dauphins", qui date des années 1970. "Elle est arrivée aux ateliers pour un nettoyage, et elle a aussi eu des dégradations liées à un chat qui adorait sauter dessus, je n'avais jamais vu ça !", explique-t-elle. La restaurer lui prendra une petite semaine.

Cette tapisserie des années 70 de Jean Picart Le Doux a été abîmée par un chat ! © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

"L'impression de remonter le temps"

Un sourire aux lèvres, elle confie : "J'ai l'impression de remonter le temps, et l'idée de faire revivre des objets est passionnant. On fait en sorte que ces œuvres continuent à vieillir comme il faut. Quand on voit quelque chose qui peut paraître détruit et dégradé, on se dit qu'on ne peut plus rien faire, mais en fait si, l'œuvre pourra être réaccrochée et admirée par le public, c'est cela qui m'anime."

La manufacture Pinton ajoute donc une corde à son arc, résume le PDG Lucas Pinton : "On avait beaucoup de clients traditionnels de Pinton qui nous commandaient des tapisseries et qui reviennent vers nous dix, vingt ou trente ans après leur achat pour restaurer ou nettoyer leurs tapisseries. On le faisait, mais on trouvait intéressant d'approfondir cette offre en recrutant une personne qui connait parfaitement ce travail très spécifique."

La restauration de tapisseries a toujours existé. En revanche, la restauration d'art textile comme les costumes, broderies et soieries n'existe que depuis une trentaine d'années, précise Carole Saint-Cricq. Il y a de plus en plus de demandes : "Des choses qui pouvaient être jetées ou mal stockées ont une certaine valeur aujourd'hui, sentimentale ou financière. Les gens viennent nous voir car ils savent qu'on a les compétences pour restaurer leurs objets." Elle se dit autant émue par une jeune femme voulant restaurer une broderie de sa grand-mère, que par la restauration de toutes les tapisseries de la maison Loti.

La manufacture Pinton est spécialisée dans la fabrication de tapisseries. © Radio France - Marie-jeanne Delepaul