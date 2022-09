Abrivado de Nîmes : y-a-t-il danger dans le virage au pied du Musée de la Romanité ?

C'est un événement à Nîmes, ce jeudi soir. A partir de 20h : la finale du concours d’abrivado avec pas moins de 48 taureaux et 80 cavaliers. Soit huit manades en lice. L'événement est entièrement gratuit, et spectaculaire. Mais depuis la pose des barrières sur le parcours de 850 mètres, ce mercredi, un virage en particulier inquiète de nombreux férus de ces rendez-vous taurins : le virage au pied du musée de la Romanité, à l'angle précis de la statue de Nimeno II.

France Bleu Gard Lozère a fait le point en direct à 12h, ce jeudi, avec Frédéric Pastor, élu à la tauromachie et aux festivités à la mairie de Nîmes. "C'est un événement fort qui commence la féria, en partenariat avec Nîmes Métropole. Un parcours urbain, 850 mètres linéaires. Bien évidemment, il y a des difficultés : deux tournants à angle droit, à 90 degrés. Mais comme vous avez pu le voir, face au musée de la Romanité, Il y a deux ouvertures ; on ne passe pas uniquement dans un couloir. Il y a la possibilité d'ouvrir les taureaux : les taureaux passent devant, et ensuite les cavaliers les reprennent."

Les manadiers "ont pour la plupart gagné les manches qualificatives, ils connaissent l'enjeu et la difficulté, insiste Frédéric Pastor. C'est une nouveauté. On rentre dans une nouvelle ère de l'abrivado. Et ensuite, évidemment, on prend le boulevard Victor Hugo qui correspond un peu aux Champs-Elysées de ce que chaque gardian peut connaître"

"Il y a deux ouvertures ; on ne passe pas uniquement dans un couloir. Il y a la possibilité d'ouvrir les taureaux : les taureaux passent devant, et ensuite les cavaliers les reprennent." Frédéric Pastor, élu à la tauromachie et aux festivités à la ville de Nîmes, en direct sur France Bleu Gard Lozère

Tous les manadiers ont été associés, "totalement" : "nous avons fait plusieurs fois le tour, le retour, et les contours de tout ce qui était faisable et réalisable, explique encore Frédéric Pastor. Et bien évidemment validé par l'ensemble des protagonistes et participants".

Vous pouvez réécouter ici l'interview de Frédéric Pastor.

Barrières de l'abrivado à Nîmes (sept 2022) © Radio France - Tony Selliez