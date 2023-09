Académie française : Amin Maalouf élu secrétaire perpétuel

Fumée blanche à l'Académie française. L'écrivain franco-libanais Amin Maalouf a été élu jeudi secrétaire perpétuel de l'institution, a indiqué un membre de la commission administrative à l'AFP. Âgé de 74 ans, il succède à Hélène Carrère d'Encausse, décédée le 5 août dernier.

Amin Maalouf a été élu par 24 voix contre 8, face à son concurrent et ami Jean-Christophe Ruffin. Le secrétaire perpétuel est le membre qui dirige cette institution chargée de promouvoir la langue française. Il n'y a eu que 32 personnes pour occuper ce poste depuis 1635.

La personnalité d'Amin Maalouf, prix Goncourt en 1993 pour "Le Rocher de Tanios", fait l'unanimité. L'écrivain est très impliqué dans les activités de l'institution où il a été élu en 2011. "C'est un excellent choix, (...) un immense écrivain, un homme de fraternité, de dialogue, d'apaisement", a salué la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, elle aussi Franco-Libanaise, en arrivant sous la coupole après l'élection. Elle a souligné qu'il s'agissait d'un "magnifique symbole pour tous les francophones du monde".

Parmi les tâches qui attendent le nouveau secrétaire perpétuel : achever la neuvième édition du Dictionnaire de l'Académie, s'occuper des finances de l'institution, la rénovation de la Coupole quai de Conti à Paris et enfin rendre plus jeune et plus féminine l'Académie française qui compte 28 hommes et 7 femmes.