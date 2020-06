Accord entre la mairie de Guéret et les forains pour un report de la fête de la Trinité début juillet

La fête de la Trinité n'ayant pas pu avoir lieu à la date habituelle à cause du COVID, la mairie de Guéret et les forains se sont entendus sur un report au premier week-end de juillet.

Fans de manèges, ne sautez pas encore de joie, l'affaire n'est pas encore tout-à-fait conclue. Mais c'est bien parti pour qu'il y ait une édition 2020 de la traditionnelle fête de la Trinité à Guéret. La situation sanitaire le permettant désormais, la mairie de Guéret et les forains se sont entendus sur une nouvelle date : le premier week-end de juillet.

Mais attention, pour que la fête ait lieu, il est également nécessaire d'avoir l'accord de la Préfecture de la Creuse. Si c'était le cas, les forains pourraient commencer à s'installer place Bonnyaud le mardi 30 juin et ils quitteraient la place le mardi suivant. Les marchés du jeudi et du samedi seraient déplacés.

La fête de la Tinité se tiendrait du vendredi 3 juillet au soir au lundi 6 inclus. Elle se tiendra entre le bas de place de la place Bonnyaud et la place Varillas. Pour respecter les gestes barrières et les distances sociales, on trouvera une cinquantaine d'attractions contre une centaine habituellement.

"On va mettre en place un sens de circulation obligatoire, détaille le maire Michel Vergnier, et les forains seront chargés de le faire respecter."

"Il y aura du gel hydro-alcoolique sur chaque stand sourit François Darchi, porte-parole des forains en Creuse, et on peut très bien s'adapter: par exemple on met une seule personne par auto-tamponneuse, et on divise par deux le nombre maximum de participants sur chaque manège."

"C'est un événement qui est réduit, mais il est important pour nous explique François Darchi, pour certains d'entre nous, ce sera la première fête de l'année, la première occasion de travailler enfin. C'est vital, car comme plusieurs d'entre nous sont sur une activité saisonnière, nous n'avons pas tous eu droit au chômage partiel ce printemps."

"On aimerait bien garder les forains avec nous un peu plus longtemps complète Michel Vergnier, mais beaucoup ont des engagements sur d'autres fêtes en France qui sont déjà dans le calendrier estival. En tout cas, on va garder ce rendez-vous proche de la date de la Trinité. Il n'y aura pas d'année blanche et c'est tant mieux, c'est une fête centenaire ! Ça fera du bien aussi aux cafés et aux restaurants du centre-ville."