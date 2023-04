Accrobranche et jardins : bons plans au vert avec les enfants (même le 1er mai)

Festival des Jardins de la Côte d’Azur

Si vous aimez les fleurs, les plantes et les paysages, ne manquez pas le Festival des Jardins de la Côte d’Azur. Du 1er avril au 1er mai, vous pourrez admirer une trentaine de jardins éphémères créés pour l’occasion dans les parcs de Cannes à Menton. Parmi eux, 17 jardins sont en compétition au Concours International de créations paysagères sur le thème « Surprenantes perspectives ». Vous pourrez voter pour votre jardin préféré et tenter de gagner un séjour sur la Côte d’Azur.

Pour faire connaissance avec la nature et le jardinage, des animations sont proposées aux petits et aux grands dimanche 30 avril toute la journée à Menton sur les Jardins Biovès, et lundi 1er mai sur le Jardin Albert 1er à Nice. Vous pourrez apprendre à fabriquer des épouvantails de balcon, des cosmétiques naturels, des herbiers, ou encore à faire de la peinture végétale. Vous pourrez aussi vous initier à la marqueterie de paille, au rempotage, à la vannerie, ou au tissage végétal. Et pour les enfants à partir de 4 ans, un jeu d’orientation les attend pour découvrir les secrets des jardins.

Tout est gratuit, inscription sur place.

Nissa’venture : parc accrobranche au cœur de Nice

Si vous cherchez une activité sportive et ludique à faire en famille ou entre amis, pourquoi ne pas essayer l’accrobranche ? Pas besoin d’aller en forêt ou à la montagne pour cela. Le parc Nissa’venture se trouve à l’intérieur du Parc Phoenix à Nice.

Avant de vous lancer dans l’aventure, vous bénéficierez d’une initiation pour faire connaissance avec le matériel sans aucun risque de chute. Ensuite, vous pourrez choisir parmi les différents parcours adaptés à votre âge et à votre niveau. Il y en a pour tous les goûts : ponts de singe, défis en équilibre, escalade, tyrolienne, saut dans le vide…tout y est !

Le parc est ouvert tous les jours y compris le lundi toute la journée. Tarifs réduits avec RécréaNice.fr