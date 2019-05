Achetez une place au Nouveau Théâtre de Montreuil, offrez la seconde à une association

Montreuil, France

On connaissait le "café suspendu", la "baguette suspendue", voilà maintenant la place de théâtre "suspendue". Le Nouveau Théâtre de Montreuil en Seine-Saint-Denis propose à ses spectateurs d'acheter deux places dont l'une sera reversée à des associations caritatives.

Un billet à 8 euros

"On achète un billet suspendu au prix unique de 8 euros, soit 4 euros pour chaque place et on en laisse une pour quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens d'aller voir une pièce", résume Mathieu Bauer. Le directeur du Nouveau Théâtre a décidé de lancer ces "places suspendues" pour la saison venir. "Ça se fait déjà dans un autre théâtre à Montreuil, dans une salle à Toulon aussi, donc c'était naturel pour nous de vouloir _partager ce lieu qui se doit d'être ouvert au plus grand nombre"_, explique aussi celui qui est metteur en scène et musicien.

Miser sur la solidarité

C'est en accueillant des jeunes migrants lors de diverses opérations avec le théâtre, que le directeur a voulu aller plus loin pour rendre accessible cet art qui semble encore trop cher pour certains. "On a l'habitude de travailler avec des associations comme le Bam ou Emmaüs, en proposant des tarifs très bas, mais l'argent reste un frein", reconnait-il. Et le directeur croit à la générosité des spectateurs. "On a 32 000 spectateurs au total, si 5000 d'entre eux dépensent huit euros un soir, ça fait déjà un beau quota de places". Elles seront reversées à des associations qui soutiennent des personnes en difficultés.

Les premiers billets suspendus sont disponibles sur les réservations en ligne. Les spectateurs pourront bientôt les acheter également à l'accueil du théâtre, d'ici quelques jours.