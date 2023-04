Acigné : "ça sent bon dans le jardin!", le muguet est en fleurs chez ce retraité breton

Pour le 1er mai, certains iront acheter leurs brins de muguet chez un fleuriste ou en grandes surfaces, d'autres ont la chance de voir fleurir les petites clochettes blanches dans leur jardin. Joseph, 77 ans, réside à Acigné (Ille-et-Vilaine) et il est heureux de nous montrer ses plants de muguet dans un joli petit coin de son jardin.

À l'origine, le retraité avait ramassé quelques brins en forêt pour les replanter chez lui. Le muguet s'est ensuite répandu. "J'ai un beau carré, mais il faisait le double avant ! Je le détruit au fur et à mesure, sinon il y en a trop."

"C'est pas bien méchant de vendre un brin de muguet"

Joseph confie qu'à 77 ans "maintenant c'est dur de se baisser !" Alors pour lui, cette petite plantation de muguet a un avantage, "ça empêche les saletés de pousser. Là où il y a beaucoup de muguet, il n'y a pas de mauvaises herbes."

Quand les grelots fleurissent, ils font le bonheur de ses petits-enfants "je leur donne pour qu'ils puissent gagner un peu de sous. Je sais que maintenant on n'a pas vraiment le droit" avoue-t-il, "mais c'est pas bien méchant de vendre un brin de muguet." Et puis surtout, ce muguet a un avantage "je les avais planté parce que ça sent bon le matin quand on va dans le jardin." Et même s'il en donne, Joseph garde quelques brins pour lui. "Quand on a un petit bouquet dans la cuisine, ça fait plaisir aussi !"