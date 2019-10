Acte deux de la programmation théâtrale à Pau : Eric Vigner succède à Juliette Deschamps

Pau, France

Juliette Deschamps qui a redonné une vie théâtrale au théâtre Saint Louis depuis 4 saisons s'envole vers une autre carrière qui va la mener de New-York à Berlin en passant par Madrid. Elle passe le relais avec le sentiment d'une mission accomplie. Actuellement on compte 390 abonnés avec la volonté de conserver 190 places libres pour permettre à tous de venir voir au moins un spectacle ; et cette saison, le paradis (les places tout en haut du théâtre) resteront gratuites.

Juliette Deschamps Copier

"Ça a été d'abord en 2015 comme la gestation d'un projet, le projet est né, il a vu le jour en juin 2016 quand on a rouvert le théâtre. Je pense qu'aujourd'hui cette sorte d'enfant étrange est assez fort et assez grand pour vivre, pour avancer. Là il va avoir un autre parent, sinon je pense que je n'aurais pas pu partir. Si j'avais eu l'impression que la chose était trop fragile. Ça a été trop d'énergie, trop de temps, trop de passion, trop de bonheur, je ne peux pas laisser ça s'effondrer. Je sais qu'aujourd'hui _c'est inscrit dans l'ADN de cette ville_."

Je sais que ce théâtre, va beaucoup me manquer, mais je pense qu'il se souviendra de mon petit fantôme.

Eric Vigner, un grand monsieur du théâtre français

Eric Vigner n'est pas issu d'une famille de théâtre comme Juliette Deschamps, il a été formé au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, notamment par Michel Bouquet. Ce breton a œuvré pendant vingt ans à Lorient pour y créer aux côtés du maire de l'époque, Jean-Yves Le Drian, un théâtre puis un Centre dramatique national. Il fait aussi voyager le théâtre français dans le monde entier. En 2020 il va créer Mithridate de Jean Racine au Théâtre National de Strasbourg. Après Jean-Yves Le Drian sa venue à Pau est aussi l'histoire d'une rencontre avec François Bayrou.

Eric Vigner Copier

Une programmation de théâtre, elle se fait en fonction du marché et en fonction de la marée, donc on choisira les meilleurs poissons.

"Ce qui m'a intéressé c'est la perspective d'avenir, la construction. Je pense que la notion de répertoire c'est très important, et en particulier dans un théâtre à l'italienne. Un théâtre à l'italienne ça génère l'idée même d'un répertoire ; donc avec de très grands textes qu'on peut revisiter. Mais on peut y ajouter un répertoire contemporain, et on l'ajoutera."