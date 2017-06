Adam West, premier acteur dans la peau de Batman, est mort

Adam West, célèbre acteur américain pour avoir incarné Batman dans la série télévisée éponyme des années 60 ainsi que dans le film qui a suivi, est décédé vendredi soir à l'âge de 88 ans.

Il était l'un des premiers à avoir endossé la cape du défenseur de Gotham City. Adam West est mort vendredi soir des suites d'une leucémie à l'âge de 88 ans a annoncé samedi sa famille dans un message posté sur Facebook.

L'acteur américain était l'interprète de Bruce Wayne et de son alter ego Batman dans la série éponyme entre 1966 et 1968 ainsi que dans le film tourné à cette période. Dans un costume très peu seyant, à la taille très haute, l'homme chauve-souris se voulait "pop" et drolatique.

Ces dernières années, il avait fait des apparitions dans les séries "Les Griffin", "Les Simpsons" ou encore "The Big Bang Theory".

Le dernier projet d'Adam West aura été le film d'animation "Batman vs Two-Face" (Batman contre Double-Face), auquel il avait prêté sa voix et qui doit sortir dans les prochains mois.