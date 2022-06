La Guérétoise de spectacle dévoile en exclusivité à France Bleu Creuse sa programmation pour la saison prochaine. En plus de spectacles "hors les murs", notamment au tribunal, la scène conventionnée de Guéret prévoie de recevoir les chanteurs Adamo et Maxime le Forestier.

Adamo et Maxime Le Forestier bientôt en concert à Guéret

La saison se termine pour la Guérétoise de spectacle. La scène conventionnée de Guéret (Creuse) tire le rideau le 18 juin avec une fête de clôture. Son directeur, invité de France Bleu Creuse ce jeudi 9 juin, nous a dévoilé en exclusivité une partie de la programmation de la saison prochaine.

Hervé Herpe annonce la venue de Salvadore Adamo, le chanteur de "Tombe la neige" qui fête ses 60 ans de carrière cette année. "C'est l'un des derniers grands de la chanson française, le spectacle est absolument magnifique", sourit le directeur de la Guérétoise. Autre tête d'affiche : Maxime Le Forestier, connu notamment pour les chansons "San Francisco", "L'homme au bouquet de fleurs" ou encore "Né quelque part".

Une pièce de théâtre au tribunal

La Guérétoise de spectacle continuera également de proposer des spectacles "hors les murs", comme elle l'a initié cette saison avec des concerts par exemple à l'étang de Courtille. Elle prévoit l'an prochain un spectacle inédit au tribunal de Guéret. "Le public sera le juré d'un fait divers incroyable. Le juge et les avocats seront joués par des comédiens", détaille Hervé Herpe.

Il annonce aussi une pièce de théâtre documentaire "avec un journaliste et un ex agent de la DGSE qui nous feront des révélations incroyables sur la mort de Kadhafi".

Une belle saison malgré le coronavirus

Avant de terminer la saison, le directeur de la Guérétoise se réjouit des bons chiffres de l'année. Depuis le mois de mars, 80% des spectacles affichent complets : "On s'en doutait pour Abd-al Malik mais ça a aussi été le cas pour le slameur Govrache par exemple." Le coronavirus a quand même perturbé la programmation : "Quatre spectacles ont été annulés cette année parce que des comédiens ou metteurs en scène avaient le covid."

En revanche il note une appétence du public pour le spectacle vivant après les séries de confinements et couvre-feu : "On est gâté côté fréquentation alors que dans d'autres villes, certaines salles se plaignent." La pandémie a changé le comportement des spectateurs selon lui : "Il y a de moins en moins de réservations, les gens se décident à la dernière minute."

La Guérétoise a encore trois spectacles prévus cette saison. Ce jeudi 9 juin à 21h à l'étang de Courtille, "In vino musica" mêle dégustations de vin et concert avec des "tubes" de la Renaissance interprétés par les musiciens de la Chapelle Harmonique, notamment le violiste Valentin Tournet, nominé aux Victoires de la musique classique. La fête de clôture de la saison, ouverte à tous gratuitement, est prévue le samedi 18 juin à 19h à l'espace Fayolle. Enfin le 3 juillet aura lieu un "pique-nique littéraire" avec des comédiens, un spectacle initialement prévu dimanche 5 juin mais reporté à cause de la pluie.

