Addiu à Petru Guelfucci : L'un des artistes majeurs de la chanson corse n'est plus.

C'était l'époque des veillées dans les villages que l'on parcourait afin d'enregistrer, écrire et noter tout le patrimoine qui pouvait encore être sauvé.

C'était l'époque de Canta u Populu Corsu, (fondé en 1973), avec Natale Luciani, Minicale, Ceccè Buteau, Jean-Paul Poletti... Petru Guelfucci se lancera ensuite en solo, en 1987. Il connaîtra un succès incroyable au Québec qui lui vaudra un disque d'or. Petru Guelfucci était une vraie personnalité de la chanson corse, avec notamment ce timbre de voix atypique.

Petru Guelfucci avait 66 ans. Il a écrit l'une des plus belles chansons pour évoquer notre île : "Corsica", sur une musique de Christophe Mac-Daniel, titre de l'ouverture quotidienne de l'antenne de notre radio depuis 1989.

"A Tribbiera", "Lettera à mamma", "I Paisoli d'Orezza"... interprète et aussi auteur, Petru Guelfucci était l'un des plus connus et des plus aimés. Ami de RCFM, le natif de Sermanu était venu à plusieurs reprises au sein de nos studios. (Ci-après un extrait de "Toc-Toc" en septembre 2019).

De très nombreuses réactions attristées

Très rapidement après l'annonce de la nouvelle, les hommages ont afflué. Jean-Paul Poletti parle d'un "monument" de la chanson corse, engagé comme lui, dans le message politique. Petru Guelfucci était militant également au sein du M.C.A. (Mouvement Corse pour l'Autodétermination) (Ci après l'interview en langue corse).

"Petru era un munumentu" Jean-Paul Poletti Copier

Mathieu Maestrini, chanteur qui l'a souvent accompagné dans ses spectacles, a lui aussi salué la mémoire de Petru Guelfucci.

Mathieu Maestrini Copier

L'omu è a tarra corsa

Petru Guelfucci aura chanté les grands titres qui ont fait le « riacquistu », de la création de Canta u Populu Corsu, au début des années 70, aux grandes scènes d’Europe et même du Canada ou il était une star ! Mécanicien de formation , il a préféré vivre de la terre, de l'apiculture qu'il a transmis à son fils Petru Santu.

Petru Guelfucci était cette voix d'or, mais il est toujours resté égal à lui-même...de préférence en chemise à carreaux. Le show-biz ce n'était pas pour cet homme simple. Héritier de la polyphonie du Boziu et de Rusiu, bercé par le violon traditionnel de son père Felice Antò, il a aussi souhaité transmettre cela aux jeunes . Petru Guelfucci s'est battu pour que le chant « in paghjella » soit inscrit au patrimoine immatériel de l’Unesco.

Des chants engagés aux chansons légères, comme « Ghjuvan Filippu », ou « Catalinetta ». Un homme plein d'humour. Ce qui faisait aussi sa voix c'était son parler en langue corse qui démontrait que cette langue pouvait s'adapter à toutes les formes de musique.