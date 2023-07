Adeline et Jean-Henri les agriculteurs Tiktokeurs de Petite Forêt qui dansent dans les serres et les champs

Au fil des saisons on découvre sur leur page facebook la ferme de Bonne Espérance qui compte plus de 7900 abonnés les travaux au champs, les semis, les plantations puis les légumes vendus en circuit court, avec souvent l'intervention de leurs 4 enfants, de leurs parents aussi. On embarque aussi dans le tracteur bleu sur les routes du Valenciennois, parfois même dans les manifestations comme celle contre l'artificialisation des sols à Jenlain.

Mais ce qui cartonne le plus ce sont les vidéos humoristiques tiktok comme quand ils recréent une boite de nuit en pleine moisson ou dansent dans les champs.

Les frangins complices de 25 et 27 ans retournent en enfance avec leurs vidéos humoristiques "on a toujours été ensemble tout le temps et quand on fait des bêtises, on part tout de suite, on est tous les deux sur la même longueur d'ondes, on s'éclate".

Des clients qui veulent maintenant participer aux vidéos

Un moyen pour la jeune maraichère de changer un peu l'image de l'agriculture qui n'est pas qu'une dure vie de labeur "nous on travaille beaucoup dans la bonne humeur", une bonne ambiance qu'ils ont transmis à leurs 2 salariés et aux stagiaires qui défilent sur l'exploitation et qui participent aussi aux vidéos. "faut savoir prendre son temps" confirme Jean-Henri qu'on voit aussi bichonner amoureusement "son bébé" son tracteur bleu.

Adeline et Jean-Henri qui commencent à être des petites stars maintenant *"quand on va faire nos courses ou qu'on se promène, il y a des gens qui viennent nous voir" s'*amuse Adeline.

Une présence sur les réseaux sociaux qui permet d'attirer des clients qui sont de plus en plus nombreux à acheter leurs paniers de légumes, ils ont d'ailleurs eu droit à une vidéo de remerciement sur la musique Hakuna Matata du roi Lion, et certains sont même prêts à participer à leurs délires aujourd'hui.