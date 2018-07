Il a fait les belles heures de Récré A2 et du club Dorothée dans les années 80. Les obsèques de François Corbier ont eu lieu ce jeudi 5 juillet 2018 à Serez. L'artiste, décédé à l'hôpital d'Évreux le 1er juillet des suites d'un cancer, habitait dans ce village normand depuis plus de trente ans.

Serez, France

"Tous ses amis sont les bienvenus", le message de Jean-Luc Azoulay, le producteur de François Corbier, sur son compte twitter, a été entendu. 200 personnes ont assisté ce jeudi après-midi aux obsèques de l'artiste à Serez, le village où il vivait depuis plus de trente ans. Des anonymes pour qui le décès du chansonnier dimanche 1er juillet à Evreux a réveillé des souvenirs de jeunesse.

Les compagnons de route de Corbier, Dorothée, Jacky étaient également présents, seul Patrick n'a pas pu faire le déplacement de Miami où il réside. L'animatrice vedette de Récré A2 et du Club Dorothée, qui aura 65 ans la semaine prochaine, derrière ses lunettes de soleil, s'est montrée très émue et garde le souvenir d'un homme rebelle dans son style et surtout un poète : "il a écrit de formidables chansons que peu de gens connaissent".

Quand on faisait "Pas de pitié pour les croissants", il nous faisait de faux bêtisiers. Il se démerdait pour retirer son froc pour qu'à la fin de la scène, il soit tombé" - Ariane

Jacky retient les vingt ans de route : "c'était un OVNI, un extra-terrestre, il avait un humour que j'adorais ! "

Ariane, Dorothée et Jacky rendent un dernier hommage à leur ami Corbier © Radio France - Laurent Philippot

De bons souvenirs pour toute une génération de quadras et de quinquas

Toute ma jeunesse, c'est le commentaire qui revient le plus souvent. Laurent, fan de la première heure, se souvient encore du clip qu'il a enregistré en 1990 avec Corbier et toute la bande. Il avait 12 ans à l'époque et a conservé la chemise qu'il portait ce jour-là : "elle est sous plastique et personne n'a le droit d'y toucher ". Bouquet de fleurs à la main, Marie-Jo est venue avec son mari et leur fille pour représenter son fils Matthieu. Matthieu a 31 ans, il est autiste, et tous les week-ends, quand il rentre chez ses parents, il se repasse en boucle les chansons et les vidéos de Corbier.

Son visage s'illumine et le nôtre aussi"- Henri, le père de Matthieu.

Plusieurs chansons de Corbier ont égayé la cérémonie, une chantée par Bruno, qui a travaillé au Club Med' avec Corbier il y a quarante ans. Doun, la femme de Corbier, Wilfried, son fils, Jean-Pierre, son frère et Émeline , sa nièce, ont repris " Plante un jardin" avant d'être accompagnés par la foule.

À la sortie du cimetière où a eu lieu la cérémonie laïque, la foule signe les registres de condoléances © Radio France - Laurent Philippot

Pour le plaisir, réécoutez "Le nez de Dorothée", le tube de François Corbier, composé en 1986 Copier

François Corbier en quelques dates