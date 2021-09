Adrien Salenc et Jose Maria Manzanares triomphent pour la première corrida de la feria des Vendanges à Nîmes

Adrien Salenc et Jose Maria Manzanares ont triomphé lors de la première corrida de la feria des Vendanges ce vendredi après-midi dans les arènes de Nîmes. Le jeune torero nîmois et le matador d'Alicante ont coupé deux oreilles chacun.

Avant cette corrida, Adrien Salenc nous avait confié à la fois son bonheur de toréer dans les arènes de sa ville, et, en toute humilité, son envie d'essayer de se hisser au niveau de ses deux prestigieux compagnons de cartel. Et le jeune nîmois a relevé le défi en montrant beaucoup de maitrise, d'investissement, de variété dans sa tauromachie et sans l'ombre d'un doute en y prenant aussi beaucoup de plaisir surtout face à son premier adversaire. Son second exemplaire, plus fade, ne lui permettra pas d'ouvrir la porte des Consuls pour sa première prestation nîmoise, mais le pari est réussi pour Adrien Salenc.

Jose Maria Manzanares lui aussi à montré l'étendue de son immense talent sur deux faenas de haute volée. Le maestro d'Alicante aurait ouvert à coup sûr la porte des Consuls s'il n'avait pas été malheureux à la mise à mort de son second adversaire. Malheureux aussi El Juli, mais lui de bout en bout, mal servi par un lot de toros dont il aura pourtant essayé de tirer le maximum. En vain.