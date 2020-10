Blagnac : Aeroscopia fait le pari de l'innovation pour séduire dans un contexte difficile

L'année 2020 restera comme une année très difficile pour le secteur de l'aéronautique. Avec la crise sanitaire et les mouvements de lutte contre le réchauffement climatique, l'avion a souvent été pointé du doigt. À l'occasion de la fête de la science (10 et 11 octobre 2020), le musée Aeroscopia a donc décidé de proposer des animations autour de "l'éco-innovation". "On avait cette idée bien avant la crise sanitaire !", explique Nathalie Plan, en charge de la médiation culturelle du musée.

à lire aussi 150 personnes marchent à Toulouse contre la pollution liée au trafic aérien

"L'idée, c'est vraiment de montrer qu'en se surpassant, en innovant, l'Homme peut réussir à réduire l'empreinte écologique de l'aviation", ajoute-t-elle. Pour ce faire, le musée a convié des professionnels, des chercheurs, des étudiants pour expliquer au public les différentes innovations en cours. Parmi eux, l'entreprise Bioxegy, spécialiste du biomimétisme. "C'est une approche d'innovation qui consiste à s'inspirer des mécanismes de l'ingéniosité de la nature", précise son fondateur Sidney Rostan. "On va par exemple s'inspirer des bosses présentes sur les nageoires des baleines à bosse. Si on reprend ce principe sur le bord d'attaque d'une hélice, on augmente son rendement".

Faire participer les visiteurs

Dans les autres technologies présentées, on retrouve également les avions à hydrogène, les planeurs solaires ou encore l'utilisation de matières recyclées. "Je crois qu'il faut réfléchir à ces questions dans tous les domaines, et on veut montrer au public que l'aéronautique est face à de grands défis, et qu'on y travaille déjà", ajoute Nathalie Plan.

Pour sensibiliser le public, bien que plutôt convaincu dans sa grande majorité, le musée entend aussi les interpeller directement. "On leur demande ce qu'ils seraient prêts à faire pour participer", détaille Fabienne Peris, responsable des collections.

Les visiteurs sont invités à donner leur avis. Sont-ils prêts à faire des efforts ? © Radio France - Benjamin Recouvreur

Est-ce qu'ils sont prêts à prendre l'avion sans hublot ? Est-ce qu'ils sont prêts à faire des vols plus longs ?

"J'ai répondu oui à toutes ces questions", glisse Jérôme, venu visiter le musée en famille. "On ne prend pas souvent l'avion, mais on a appris plein de choses, après avoir découvert toutes ces pistes d’innovation, c'est encourageant pour l'avenir."

Ecoutez : le reportage au musée Aeroscopia Copier

Se projeter dans l'aéronautique de demain, c'est aussi le moyen d'oublier les difficultés que rencontrent le secteur actuellement. Le géant Airbus par exemple prévoit la suppression de près de 15 000 postes à travers le monde.

Infos pratiques