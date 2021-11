Affaire Daval : pas de séance de dédicaces à Besançon pour Randall Schwerdorffer

L'avocat de Jonathann Daval, invité ce vendredi 19 novembre 2021 par "L'Intranquille" pour dédicacer son livre "Je voulais qu’elle se taise", se dit "contraint" d'annuler sa venue, suite à "diverses menaces et procédés d'intimidation" envers la librairie.

"Face aux menaces et insultes répétées, nous nous trouvons dans l’obligation d’annuler la rencontre avec Maître Randall Schwerdorffer organisée à la librairie l’Intranquille de Besançon prévue ce vendredi 19 novembre" indique la maison d'édition, Hugo Doc, dans un communiqué ce mardi 16 novembre 2021.

Il n'y aura donc pas de séance de dédicaces pour l'avocat de Jonathann Daval, auteur du livre "Je voulais qu’elle se taise". Randall Schwerdorffer confirme qu'il est "contraint" d'annuler sa venue, suite à "diverses menaces et procédés d'intimidation" envers la librairie.

Randall Schwerdorffer, l’avocat de Jonathann Daval, annule à Besançon, après avoir dédicacé son livre à Pontarlier le 13 novembre 2021, sans difficulté. © Radio France - Anne Fauvarque

Dimanche dernier, l'association "Osez le féminisme!" avait publié un communiqué dénonçant "l'instrumentalisation de l'assassinat d'Alexia Fouillot" par le défenseur de Jonathann Daval. Précisons que la préméditation n'a pas été retenue dans le dossier, mais que Jonathann Daval a été condamné pour meurtre.

Cette annulation est une "décision commune et prise à contrecœur" de la maison d'édition et de la librairie précise l'avocat qui ajoute qu'"avant de critiquer un livre et d'essayer d'opérer une telle censure par la force, il faudrait peut-être le lire".

"Je suis terrifié aujourd'hui, poursuit Me Schwerdorffer, par des actions qui relèvent quasiment du terrorisme intellectuel, où on veut imposer sa volonté, imposer ses choix, refuser tout dialogue, toute discussion, dans un état démocratique".

Me Schwerdorffer dit regretter l'annulation de sa séance de dédicaces Copier

Pour la maison d'édition, "si la sortie du livre de Maître Randall Schwerdorffer fait tant polémique, c'est qu'elle révèle encore les limites de l’acceptation de la libre expression d’un avocat de la défense sur une affaire close".

Me Schwerdorffer a déjà participé, sans difficulté, à des séances de dédicace et dialogué avec des lecteurs Copier

