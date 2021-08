Opération "sécurité en mer" au Cap d'Agde

Plus de 20% d'augmentation des secours en mer en un an, et l'été n'est même pas encore fini ! La Direction départementale des territoires et de la mer renforce de vigilance pour vérifier que tout se passe bien au large.

Contre-Amiral Jean-Emmanuel Roux-de-Luz Copier

Opération de sensibilisation

Ce vendredi au Cap d'Agde, la DDTM organisait une opération de contrôle : vérification des papiers, des permis et des équipements. Tout est passé au crible. L'idée n'est pas de sanctionner en cas de manquement mais de sensibiliser.

PEA : préparer, équipe, alerter

Les règles en mer se structurent sur trois axes :

La préparation de sa sortie : météo, renseignements sur la zone navigable, santé des passagers.

L'équipement : le matériel doit être en bon état, brassière obligatoire, tenue adaptée.

Les contacts en cas de problème : objet à ne pas oublier lors d'un embarquement : son téléphone portable. En cas de danger, un numéro est disponible : le 196. Il est valable partout en France et permet de joindre les secours.

71 navires contrôlés, 28 infractions

Ce vendredi, 71 contrôles ont été réalisés (56 navires 11 jet-skis et quatre autres) et ont donné lieu au constat de 28 infractions (21 PV dressés et sept avertissements).