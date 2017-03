L'affiche du prochain Festival de Cannes dévoilée

L'affiche du prochain Festival de Cannes a été dévoilée ce mercredi.

L'affiche du 70e Festival de Cannes a été dévoilée ce mercredi. On y voit Claudia Cardinale qui danse et virevolte sur un fond rouge. "En plus d’être honorée et fière d’avoir été choisie pour porter les couleurs de la 70e édition de Cannes, je suis très heureuse du choix de cette photo, commente la comédienne.

C’est l’image même que je me fais de ce Festival : un rayonnement." Claudia Cardinale

"Cette danse sur un toit de Rome, c’était en 1959. Nul ne se souvient du nom du photographe, je l’ai oublié aussi. Mais cette photo me rappelle mes débuts, et une époque où je n’aurais jamais imaginé me retrouver un jour monter les marches du plus célèbre palais du cinéma. Joyeux anniversaire !"

Avec Monica Bellucci en maîtresse de cérémonie, l'Italie est donc à l'honneur de la 70e édition du festival qui aura lieu du 17 au 28 mai 2017 et dont le jury sera présidé par Pedro Almodovar.

Affiche de la 70e édition - Festival de Cannes