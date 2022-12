Affluence dans les cinémas : 15 à 30% de baisse cette année dans le Gard

Le blockbuster américain

vatar 2 permet de redonner un peu de souffle aux cinémas gardois et lozériens en cette fin d'année. En France, c'est l'un des 20 meilleurs démarrages du siècle. Le film devrait dépasser la barre des 5 millions de spectateurs en quinze jours. Un film qui sort au bon moment alors que le bilan 2022 n'est pas forcément bon pour le cinéma français. La plupart des cinémas gardois et lozériens annonce une baisse de fréquentation cette année avec par exemple 250.000 spectateurs au Ciné Planet à Alès. 53.000 au Capitole à Uzès et 40.000 au Trianon à Mende. Des diminutions comprises entre 15% et 30% pour ces trois cinémas.

A Nîmes, Evrard Zaouche, le patron du CGR, affirme limiter la casse avec plus de 300.000 spectateurs en 2022 mais il estime que les producteurs français doivent se renouveler pour exister. "Il faut que les producteurs et distributeurs français aient le courage vraiment de sortir des blockbusters. On sait faire. D'ailleurs, il y en aura 4 en 2023. Il faut qu'il y en ait 10 par an, et là le cinéma français va retrouver toute sa splendeur. Il faut évoluer. Les plateformes sont là, on ne les enlèvera plus. Le confinement leur a fait gagner 10 ans. "

Evrard Zaouche, directeur général du cinéma CGR à Nîmes © Radio France

Les gérants de Cinéma disent merci Cameron et son film Avatar, la voie de l'eau, sur les écrans depuis 15 jours. Déjà plus

de 20.000 entrées au CGR à Nimes et au CinéPlanet à Alès. 2.000 au Capitole à Uzès ou au Trianon à Mende.

Reste que par apport à 2019, année de référence avant le Covid et bien, la plupart des cinémas gardois et lozériens annonce une fréquentation en baisse avec par exemple 250.000 spectateurs au Ciné Planet à Alès. 53.000 au Capitole à Uzès et 40.000 au Trianon à Mende.

A cela trois explications selon les gérants, le succès des plates-formes comme Netflix, mais aussi la faiblesse des comédies françaises et le lien rompu avec les cinéphiles depuis le Covid.

Tous misent donc sur 2023, avec la sortie notamment d'Astérix, Babylone et des Trois Mousquetaires.