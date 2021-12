Affluence dans les cinémas mayennais : "On y va avant qu'il ne soit trop tard"

Les cinémas mayennais font salle pleine depuis le début des vacances scolaires. "On sent vraiment un engouement, les gens ont envie de sortir, de venir en famille, entre amis, se détendre au cinéma", explique Joëlle Hanot, la gérante du cinéma Le Palace à Château-Gontier. Tous les jours, elle est presque toutes ses séances affichent complet.

Plus de 4 000 entrées en une semaine

La semaine dernière, elle a vendu plus de 4 000 entrées, et elle espère bien battre le record des ventes de décembre 2019.Selon elle, cette affluence est due à la sortie de films très attendus du public : Spiderman, Encanto, Tous en Scène 2, Les Tuches ... Mais aussi à un contexte sanitaire ambiant qui donner envie aux clients de s'évader. "Je pense que les gens ont envie de sortir et de penser à autre chose en ce moment", continue t-elle.

C'est le cas de David, qui est venu voir Matrix au cinéville de Laval avec ses enfants. "Il y a beaucoup d'actualités concernant le covid en ce moment, on a besoin de sortir, pour s'évader de ce problème sanitaire. On a envie de changer un peu d'air."

Je pense qu'on a besoin de sortir avant qu'on nous demande de rentrer

Une envie de sortir ... mais aussi la peur que les cinémas ne referment, à cause de la remontée épidémique. "Je pense qu'on a besoin de sortir avant qu'on nous demande de rentrer, s'inquiète Philippe. Ils vont peut-être refermer les cinémas, ou avoir des jauges qui vont nous empêcher de revenir au cinéma rapidement. Voilà, ça fait du bien, avant le mois de janvier qui s'annonce très peu intéressant. On va au cinéma avant qu'il ne soit trop tard."

Tous les ans, au moment des vacances de Noël, les cinémas voient le nombre de spectateurs augmenter, mais "on se rend compte que les français ont été pendant longtemps sevrés de loisirs, décrypte Laurent Gaudin, le directeur du cinéville de Laval. Et là on est sur une période où il est permis de se faire plaisir, en allant au cinéma, je pense qu'il y a un besoin de souffler un petit peu. "

Cependant, le gérant ne s'inquiète pas d'une prochaine fermeture. Selon lui, les mesures sanitaires mises en place sont bien suffisantes pour protéger les clients.