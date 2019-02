Agenda de ce week-end des 23 et 24 février

Nouvelle-Aquitaine, France

Samedi et dimanche, Carnaval de Géronce

On clôture les festivités avec LA NUITS DES RESCAPÉS, sur le thème des Férias avec le Podium « Fiestabel ».

C'est carnaval !

Ce samedi à 10h, lectures numériques à la médiathèque de Garlin

Les bibliothécaires de Garlin se sont mis au numérique et vous proposent une séance de lectures numériques pour les enfants avec tablette, vidéoprojecteur et livres à réalité augmentée prêtés par la Bibliothèque départementale.

De belles découvertes en perspective !

Durée 30-45 min.

Public : de 3 à 7 ans accompagné de leurs parents.

Match d’improvisation théatral au foyer rural d’Odos à 20h30

Une soirée pleine d’humour et de fantaisie à vivre en famille et avec le meilleur des acteurs spécialisés dans l’improvisation !

Les spectateurs sont invités à participer dans le choix des thèmes d’improvisation et dans leurs votes. Un arbitre, 2 équipes, 30 secondes de réflexion, et hop en scène !

Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est l'improvisation théâtrale... Deux équipes s'affrontent sur scène. Un thème est tiré au sort dans le public par le maître de cérémonie, l'arbitre, impitoyable, impose un temps d'improvisation, un nombre de joueur, et parfois une contrainte. Les équipes jouent soit ensemble (improvisation mixte), soit l'une après l'autre (improvisation comparée). Elles ont alors quelques minutes pour créer une belle histoire, de jolies rencontres... A la fin de chaque improvisation, le public vote pour l'équipe qu'il a préférée. Et c'est celle qui remporte le plus de points qui gagne le match !

On improvise !

« Des brebis et des femmes, documentaire à Sallespisse, samedi à 20h

Documentaire présenté par son auteur Laurence Fleury, journaliste et photographe. Cette projection sera suivie d'un débat sur le pastoralisme au féminin dans les Pyrénées, en présence d'Emilie Pages, bergère installée sur le village.

Dans son documentaire, elle est partie à la rencontre de celles qui renouvellent ce métier, autrefois presqu’exclusivement masculin.

Aujourd’hui, la moitié des cabanes de berger sont occupées par des familles ou des femmes et près d’un tiers par de vraies bergères, qui passent tout l’été en montagne et font le même travail que les hommes.

Quelles sont leurs motivations ? A quelles difficultés sont-elles confrontées ? Comment sont elles perçues ?

Laurence est partie à leur rencontre et ce sont elles qui racontent leurs histoires.

Des brebis et des femmes

Spectacle : Comment épouser un milliardaire à Orthez à 20h

Pour ceux qui doutent de la poésie des pages saumon du Figaro et ceux qui la goûtent, pour ceux qui ont compris qu’il y a davantage de bénéfices à épouser un milliardaire plutôt qu’à travailler pour lui ou acheter ses produits, Audrey Vernon détaille, lors de son enterrement de vie de jeune fille, la mécanique du monde mondialisé.

C’est un spectacle sur l’explosion des inégalités d’aujourd’hui.

Une comédienne décide de monter sur scène la veille de son mariage avec le 33ème homme le plus riche du monde. Elle raconte ses dernières heures de pauvre et explique au public comment entrer dans le cercle des « ultra riches ». A travers son expérience de chasseuse de mari, elle est l’incarnation d’une époque dont les valeurs mises en avant sont l’argent, l’exploitation des populations, des ressources de la planète et la recherche du profit en dépit des conséquences humaines.

Stage d’accordéon diatonique organisé par à l'Ecole Tarbaise de Musique et Traditions

Venez profiter du riche enseignement de Marie Constant.

"Elle enseigne au Conservatoire Occitan de Toulouse et à l'Ecole de Musique Salamandre depuis 2005 et continue de sillonner le chemin des parquets avec le trio Loubelya et en solo, animant avec passion bals, stages de danses et d'accordéon."

Stage limité à 12 participants par jour. Inscription : 06 17 45 45 21