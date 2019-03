Agenda des sorties pour ce week-end des 2 et 3 mars 2019

Nouvelle-Aquitaine, France

DEUXIEME EDITION DU MOIS DE LA RELIURE A L’USINE DES TRAMWAYS A PAU

Cette année encore, l'offre culturelle de la Bibliothèque Patrimoniale de Pau joue la carte de la reliure au mois de mars. Après le succès de la première édition en 2018, la Bibliothèque Patrimoniale de Pau propose à nouveau quatre rendez-vous le samedi, de façon à accueillir les habitants de l'agglomération et plus particulièrement les familles.

Samedi 02 mars à 15h / Démonstration "La clinique du livre ancien" : Découvrez les techniques de réparation d'une page déchirée, d'un coin ou d'une reliure abîmée. Pour participer, il suffit de s'inscrire au 05 59 98 78 23 ou par courriel à patrimoines@agglo-pau.fr

SALON DU VEHICULE D’OCCASION AU PARC DES EXPOSITIONS DE PAU

Le salon du Véhicule d'Occasion, organisé par le Groupement des Concessionnaires Palois ET le Parc des Expositions de Pau, ouvre ses portes jusqu’à demain soir au Parc des Expositions de Pau. 400 véhicules présentés, un large choix pour tous les budgets, et bien sûr, tous les véhicules sont garantis.

Une nouvelle voiture ?

SOIRÉE NOCTURNE : RANDO-RAQUETTES ET TARTIFLETTE à ISSARBE, Samedi

18h30 : Arrivée à la station pour s'équiper.

18h45 : Départ de la rando-raquettes (minimum 7 participants).

(Inscriptions obligatoires jusqu'à 15h le jour même).

20h30 : Repas au restaurant le Grand Tétras: tartiflette, salade et dessert.

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE samedi à la Bobine MONEIN

Les ritournelles de la Chouette composent une amusante et délicate exhortation au vivre ensemble dans la simplicité. Ecrits comme des chansons à refrain, ces 5 courts métrages offrent aux enfants le plaisir sécurisant de la répétition. Mais ils titillent aussi la curiosité, car, en de légères variations, leurs refrains évoluent avec suspens vers une fin surprenante. Et qui délivre au passage un joli message de sagesse. (Un travail de fourmis / L'arbre à grosse voix / La tortue d'or / L'humble tailleur de pierre / Où vas-tu Basile?)

Avant le film : spectacle burlesque (20 min) animé par Miss Me, une clown de l'association des Clowns Stethoscopes.

C'est chouette !

SOIREE CABARET A MADIRAN, SAMEDI

Soirée cabaret avec David Nemetz qui chante les années 70-80, Betty et sa troupe et Lady Coco.

Au menu : Entrée, Entrecôte et sa garniture, fromages, profiteroles, café, digestif

Belle soirée en perspective !

COMÉDIE MUSICALE à ARROS-DE-NAY « La dernière y restera »

5 femmes bloquées par la neige, dans un refuge de montagne "au sans retour" attendent la fin de la tempête. A la radio, on apprend qu'une folle dangereuse s'est échappée d'un hôpital de la région !

Spectacle adapté, mis en scène et chorégraphié par Popin Compagnie.