Agenda pour ce week-end des 13 et 14 avril

Vous avez l'embarras du choix pour ce week-end : un dernier week-end de ski à la Pierre St Martin, la fête de la pêche, la 56ème Foire aux Béliers dans les Hautes Pyrénées, les Rencontres Vigneronnes de St Faust, du théatre, du cinéma pour les tous petits et le Disquaire Day.

Nouvelle-Aquitaine, France

Dernier week-end de ski à la Pierre St Martin

Samedi de 14h à 19h : le Ski Smiles

- 14h Boardercross / Moonwalk (sur inscription)

- 15 h – 17h Chrono Vitesse (sur inscription)

- 15h30 Freestyle (sur inscription)

- 17h Big air bag (sur inscription)

- 17h30 Ski rando Relais (sur inscription)

- Water slide (sans inscription)

- Slalom parallèle (sans inscription)

- Carabine laser (sans inscription)

- 19h00 remise des prix

Retrait des bulletins d’inscriptions à l’Office de Tourisme : 05 59 66 20 09 (lapierresaintmartin@pyrenees-bearnaises.com) durant tout l’après-midi

Dimanche, Cérémonie des bâtons à 12h : les acteurs de la station rendent la station aux bergers, moment d’échanges chargé de sens … et de valeur de partage du territoire.

Fête de la pêche à Salies de Béarn samedi

14h : arrivée des enfants (jusqu'à 12 ans).

14h à 17h : initiation et pêche pour les enfants accompagnés d'adultes, encadrement assuré et partage des truites en fin de journée.

16h : goûter offert aux enfants.

18h : pêche ouverte à tous (jusqu'à 16 ans).

Sur place, prêt de matériel et remise d'autorisations gratuites de pêche par l"association pour ceux qui n'en possèdent pas, sous les couvert de la fédération départementale (enfants et accompagnateurs), pour l'après-midi.

56ème Foire aux Béliers, samedi, à Esparros

Toute la journée, la boutique Lou Mountagnou vous proposera ses produits régionaux et les Jeunes Agriculteurs du canton de La Barthe-de-Neste seront présents avec un stand buvette et dégustation.

À partir de 10 heures, présentation des brebis suitées et non suitées, plus agnelles antenaises (lots de 3)

À 12 heures, remise des prix

À 13 heures, repas des bergers (inscriptions au Relais d'Esparros, tél. 09 80 31 52 80 )

Samedi et dimanche, 5ème rencontre vigneronne à St Faust

Les 13 et 14 avril nous recevons dans notre chai des vignerons qui vous feront déguster gratuitement leurs vins:

- Domaine BAGRAU appellation Coteaux d’Aix en Provence

- Château la CROIX d’ARMENS appellation Saint Emilion

- Domaine des BRUYERES appellation Saint Amour, Chénas, Juliénas

Dimanche midi menu "POULE AU POT" à 17 € sur Réservation au 06 03 24 36 73

-Bouillon

-Poule au Pot avec sa farce, ses légumes et son riz

-Tarte aux pommes

Venez à la rencontre des Vignerons !

Théâtre à Sault de Navailles, Adaptation de l'oeuvre de Beaumarchais en gascon "Que's marida, lo Figaro !", samedi à 20h30

Figaro et Suzanne sont employés au château de Domenjun par Monseigneur le Comte de la Hauteplana et Madame la Comtesse. En principe, ils doivent se marier ce soir. Mais un flot d’événements va contrarier le projet. Le Comte porté sur le libertinage, à l'intention de remettre en vigueur l'ancien "droit de cuissage" au détriment de Suzanne.

Marceline, amoureuse de Figaro, va employer les grands moyens pour empêcher le mariage. Mais une surprise de taille l'attend avant la fin.

Suzanne aura beaucoup de difficultés à se débarrasser des entreprises intéressées de son maître.

Le jeune Minhonin, ne pensant qu'à courir après tout ce qui porte cotillon, va semer le désordre, en toute innocence.

Alors ce soir ce sera la fête ? Ou non ?

Ciné Atelier à Orthez au Pixel, dimanche à 10h30 : Le Magicien d’Oz

Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins pour rechercher son chien. Les Munchkins sont des nains protégés par la bonne fée du Nord mais menacés par la méchante fée de l'Ouest...

Ciné-atelier Initiation au Yukulélé animé par Marion Combelas de l'association Objectif Ciné 64. Dès 6 ans.

Ciné pour les tous petits

Disquaire Day dans la galerie Alhanbra de Tarbes, samedi

C'est la 9ème édition du Disquaire Day en France et le même jour à travers le monde avec le nom Record Store Day, les disquaires indépendants ouvrent leurs portes !

Comme chaque année, les amateurs de vinyles pourront se faire plaisir en dénichant des disques rares (éditions couleurs, picture disc, rééditions etc...) dans tous les styles musicaux.

AU PROGRAMME :

- Dès 11h : les joyeux lurons de Strictly Vinyls seront là pour vous faire découvrir des sons rares de soul, blues etc..., des pièces rares en vinyles tourneront sur leurs platines et vous permettront de danser dans la Galerie l'Alhambra.

- Toute la journée : découverte du tatouage avec des illustres tatoueurs : Tattoo Flash Party avec Pesky Tattoo, Keujah-hi-fi et h-inh 666 + initiation au tricotage à la gente masculine proposée par la mercerie Bobin's.