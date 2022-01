Agnès Jaoui, nouvelle présidente de la cinémathèque Toulouse : "c'est un lieu qui appartient aux Toulousains"

Agnès Jaoui a tenu sa première conférence de presse ce mercredi 12 janvier, en tant que présidente de la cinémathèque de Toulouse. L'actrice et réalisatrice succède pour trois ans à Robert Guédiguian. Elue le 14 décembre pour trois ans, elle "rêve" d'y favoriser les rencontres entre publics différents et de remettre à l'honneur des femmes réalisatrices oubliées.

Pourquoi avoir accepté ce poste ?

Pour différentes raisons. J'aime beaucoup Toulouse et le Sud-Ouest. Il se trouve que j'aime aussi faire des choses que je n'ai jamais faites, découvrir des milieux que je ne connais pas.

Ensuite, je me suis dit que ça pouvait être le moment aussi de m'investir un peu plus avec une institution. Ce que je n'ai jamais fait, et de voir ce qui était possible. J'aime les musées, j'aime les cinémathèques, j'aime la transmission. Et si je peux transmettre cet amour là, à des gens qui pensaient ne pas aimer ça, je suis contente. C'est toujours comme ça que je raisonne. Même quand je fais des concerts ou quand je fais des films.

Est-ce que vous avez des idées pour ramener des gens qui ne sont pas de ce milieu là ?

J'ai des idées, et j'aimerais voir si elles fonctionnent ou non. J'ai longtemps travaillé à Nanterre dans le théâtre de Patrice Chéreau, et dans tous ces théâtres de la banlieue qui étaient faits pour que les banlieues viennent au théâtre. Sauf qu'il n'y avait pas plus élitistes que ces lieux là.

Donc je vois bien comment c'est compliqué de briser ces murs invisibles. Mais je pense qu'il y a aussi des choses à faire et qui fonctionnent, qui ont déjà fonctionné et qui fonctionneront, je l'espère.

Vous voulez apporter en plus du cinéma, peut être de la chanson, plusieurs disciplines ?

Le cinéma, toute façon, est un art aussi. De la musique, de l'image qui fait référence à la peinture, qui participe d'art multiple. Et c'est vrai que les réunir à nouveau me plairait.

A Toulouse et dans la région, il y a un patrimoine musical extrêmement fort, il y a des musiciens fabuleux et donc pourquoi pas travailler avec eux, qu'on puisse aussi faire des choses.

S'il y a une thématique sur le Maghreb ou sur l'Espagne, ou sur la Finlande, qu'il y ait aussi des plats, des gens, des idées, la musique, la culture. C'est quelque chose qui est multiple, qui n'est pas juste une petite niche. Donc il y a plusieurs façons et y compris par le corps, de découvrir une culture. Et je pense que plus ça sera transversal et plus ça mélangera des disciplines, plus ça sera joyeux !

Vous avez envie que ça redevienne vivant ?

C'est exactement ça. J'aime la vie ! C'est un lieu qui peut être extrêmement vivant et c'est aussi un lieu qui appartient aux Toulousains et qui appartient aux Français, qui doivent s'y sentir accueillis.

Et il y a moyen, comme pour la peinture ou comme pour tout patrimoine, de montrer à quel point c'est vivant. Je n'aime pas du tout l'idée de préserver une culture dans son purisme. D'ailleurs, c'est complètement faux. Ça n'existe pas. Toutes les plus grandes œuvres picturales, musicales, sont faites de mélanges. Et donc oui, de restituer cette sensation là, et de faire que ce ne soit pas un musée mort, mais vivant, oui, ça me paraît très important.

Mais là, on est dans une période compliquée pour le vivant...

Ca me paraît d'autant plus primordial. Il faut sortir de cette tentation qu'on a avec la pandémie, le télétravail, mais aussi la force des plateformes type Netflix... Tout ce qui fait qu'on se coupe du lien social comme moi, comme plein d'autres.

Quand à la rentrée, on pouvait retourner au théâtre, je sentais que j'avais perdu l'envie de ressortir. Car oui, c'est très facile d'appuyer sur sa petite plateforme qui nous procure un plaisir immédiat et souvent effacé une fois consommé. Il y a quelque chose de tentant là dedans. Mais je pense aussi que vraiment, la nature humaine a besoin de liens, a besoin d'échanges, a besoin de se réunir et c'est une force qui ne périra pas. Malgré toutes les entraves.

Vous parliez aussi des femmes, de l'importance de les amener aussi dans ce milieu là...

Oui. D'abord, j'ai envie de rendre hommage à une cinéaste qui s'appelle Isabel Coixet, qui est une grande cinéaste espagnole méconnue en France. A part Almodovar, je pense que la France connaît très peu le cinéma espagnol. Je ne parle pas du sud ouest où il y a peut être une proximité, mais quand même.

Et puis, il y a des tas d'autres cinéastes auxquels je pense, notamment du monde arabe où c'est très intéressant d'avoir leur regard. D'ailleurs, il y a un film que j'aimerais citer parce qu'il m'a passionné, qui s'appelle "Une histoire d'amour et de désir" de Leyla Bouzid. Des films qui sont très, très, très passionnants. Ceux de Moufida Tlatli aussi m'avaient beaucoup ému : "La saison des hommes", "Les silences du palais", etc.

Ce sont des films très instructifs, et qui nous ouvrent notre perception par rapport à ce monde là. J'ai des tas d'autres idées, mais aussi de cinéastes hommes méconnus. Je ne suis pas pour la domination féminine à la place de la domination masculine, ce n'est pas mon idée.