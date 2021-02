Agnès Martin Lugand, présidente de Lire à Limoges "Je vis dans l'espoir de retrouver les lecteurs"

La ville de Limoges a demandé pour la deuxième année consécutive à l'auteur Agnès Martin Lugand de présider la prochaine édition de Lire à Limoges qui se tiendra du 3 au 9 mai 2021 selon l'évolution de la crise sanitaire. Le salon avait été annulé au printemps dernier ce qui avait beaucoup attristé celle qui devait le présdider : Agnès Martin Lugand. "Je croise les doigts pour que tout se passe bien cette année" confie t-elle. "Nous avons été privés en 2020 de toutes les rencontres avec les lecteurs et je vis dans l'espoir que le printemps nous donne l'occasion de nous retrouver" poursuit Agnès Martin Lugand dans un entretien sur France Bleu Limousin.

La lecture un moyen d'évasion dans la période actuelle

Agnès Martin Lugand viendra à Limoges pour rencontrer ses lecteurs et échanger autour de son dernier roman "Nos résiliences" l'histoire d'une famille et surtout d'une femme dont le mari a été victime d'un accident et qui doit tenir debout coûte que coûte. Une histoire qui n'est pas sans rappeler le contexte actuel. "Il faut tenir debout et on ne peut aller que vers du mieux" souligne encore la romancière. "Si on doit trouver quelque chose de positif à cette période de confinement c'est que la lecture a repris une place centrale et c'est un moyen d'évasion" salue encore la romancière.

Agnès Martin Lugand viendra aussi à Limoges pour présenter son prochain roman qui sort le 24 mars prochain. Lire à Limoges se déroulera cette année une semaine au lieu de trois jours, avec plusieurs points de rencontres pour une centaine d'auteurs présents.