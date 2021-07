Agrogast, Scènes estivales... : les festivals annulés en Alsace cet été

Plusieurs festivals ont annoncé leur annulation en Alsace, à cause de la mise en place du pass sanitaire pour les événements rassemblant plus de cinquante personnes. Certains ont aussi prévu un report à la rentrée.

Pour certains festivals alsaciens, c'est une deuxième année blanche. Après l'année 2020 et son flot d'annulations à cause de la crise sanitaire, plusieurs festivals estivaux ont choisi à nouveau de reporter leur manifestation à l'année prochaine. En cause : l'extension du pass sanitaire, qui devra désormais être demandé pour tous les événements de plus de cinquante personnes.

Les festivals annulés ces derniers jours

Le Festival Vents d'Est , prévu du 23 au 25 juillet à Furdenheim, se tiendra uniquement le vendredi et le samedi. La représentation de ce dimanche est annulée pour cause de risque d'intempéries.

, prévu du 23 au 25 juillet à Furdenheim, se tiendra uniquement le vendredi et le samedi. La représentation de ce dimanche est annulée pour cause de risque d'intempéries. Les Scènes estivales de Thann , prévues le week-end du 31 juillet et du 1er août, ainsi que les 7 et 21 août.

, prévues le week-end du 31 juillet et du 1er août, ainsi que les 7 et 21 août. Le festival des terroirs Agrogast , qui devait se tenir à Hagenthal-le-Haut du 20 au 23 août.

, qui devait se tenir à Hagenthal-le-Haut du 20 au 23 août. L'Alsace Rallye Festival, qui devait se tenir du 26 au 28 août à Molsheim.

Les festivals annulés de longue date

La Foire aux Vins de Colmar , qui devait se tenir du 23 juillet au 1er août.

, qui devait se tenir du 23 juillet au 1er août. Les festivals Rock Your Brain et Summer Vibration à Sélestat, prévus du 22 juillet au 1er août.

Les festivals reportés

Out Couture, qui était prévu au réfectoire de l'usine DMC à Mulhouse le 24 juillet, est reporté aux 4 et 5 septembre. "Le pass sanitaire ne correspond pas à notre vision de la culture", expliquent les organisateurs.

Summerlied à Ohlungen, du 12 au 15 août, d'abord annulé à cause d'un risque de chute d'arbres dans la forêt. Finalement, le festival a décidé de se réinventer en créant un Summerlied Tour, qui passera à partir du 24 juillet dans les villes de Bischwiller, Brumath et Haguenau.

La plupart des autres festivals maintenus cet été en Alsace ont annoncé pour la plupart que le pass sanitaire serait demandé à l'entrée. C'est notamment le cas du Plein air au Bel-Air à Mulhouse (du 23 au 25 et les 29 et 30 juillet), du festival MittelCuivrheim à Mittelbergheim (du 14 au 21 août) et du festival Météo à Mulhouse (du 24 au 28 août).

De son côté, le festival Musicalta de Rouffach annonce que l'événement prévu du 23 juillet au 9 août sera finalement gratuit, pour compenser les nouvelles contraintes sanitaires.