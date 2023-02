Aides à la culture : 24 000 euros pour la salle de concert Le FIL à Saint-Étienne

Moins de spectateurs et plus de charges. Nos salles de concerts et de théâtre traversent une période de crise. À tel point que le ministère de la Culture vient d'accorder une subvention pour celles qui sont les plus en difficulté. À Saint-Etienne, il y en a deux : la Comédie et puis la salle de concert Le Fil, dont Ludivine Ducrot est la directrice.

• Cette aide pour le FIL est de 24 000 €. Est ce que vous en aviez besoin? Qu'est ce que ça représente dans votre budget ?

Ludivine Ducrot : "Alors oui, on en avait besoin. Ça fait à peu près un an qu'on a tiré la sonnette d'alarme parce qu'on a renouvelé nos contrats électriques et gaz en tout début d'année 2022. Et on s'est rapidement aperçu que les multiplicateurs étaient là et que ça allait être très inquiétant, notamment pour notre budget 2023. Donc c'est vrai que depuis le début d'année 22, on a prévenu nos financeurs. On a eu notamment une réunion en novembre dernier lors de laquelle on a donné nos chiffres et en fait on était sur un fois quatre par rapport à ce qu'on paye d'habitude. Donc évidemment, la somme était colossale pour une salle comme le FIL. Nos financeurs ont réfléchi, et notamment la Drac via le ministère de la Culture. Et ça a été très vite. Ça s'est passé au courant de semaine dernière et ils nous ont annoncé effectivement ce soutien financier. Pour nous, ça va être un vrai soutien parce que sinon, on sentait que cette année allée être très, très complexe."

Une facture énergétique multipliée par 4

• La salle du FIL, c'est 1200 places. Combien ça consomme? Combien ça représente une multiplication de la facture par 4 ?

"C'est très simple : on était sur 40 000 euros en consommation électrique et gaz normalement et là la prévision était chiffrée à plus de 120 000 euros. Donc pour nous, c'était assez compliqué de voir comment on allait passer ce cap, même si on a fait des gros efforts en interne. Évidemment, on est sur un plan de sobriété énergétique depuis septembre, donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. On va dire que c'est un mal pour un bien. Ça nous oblige aussi à marche forcée, à aller rapidement sur des solutions et on voit que ça fonctionne. Donc on va un tout petit peu mieux depuis le milieu de semaine dernière."

• Comment vous vous adaptez, comment vous mettez en place ce plan de sobriété ?

"Les efforts, on les a portés à deux endroits : à la fois, sur les questions d'éclairage, notamment les questions d'éclairage extérieur par exemple. Nos éclairages extérieurs sont éteints quand la salle ne fonctionne pas, ce qui est déjà une vraie économie depuis quelques mois maintenant. Et puis, évidemment, on met moins le chauffage pour le public qui a eu très peu d'impact. En fait, ils ne l'ont quasiment pas vu, c'est la chaleur humaine qui fait le reste ! [rires] "

• L'aide du ministère concerne aujourd'hui l'énergie. Évidemment, ce n'est pas la seule dépense. Votre budget, c'est à peu près 2 millions d'euros. Quelles sont les autres dépenses de votre salle?

"Il y a une partie qui assure le volet ressources humaines, puisqu'il faut évidemment beaucoup d'humains pour faire fonctionner une salle de concert comme le FIL, donc des permanents, des intermittents, des régisseur généraux. Donc ça, c'est une grosse partie de notre budget. Et puis après, évidemment, c'est l'achat artistique puisqu'il faut faire venir beaucoup d'artistes dans cette salle. On fait plus de 90 dates par an. Donc ça, c'est un autre gros volet. Et puis on va dire qu'après nous avons les dépenses de fonctionnement d'un lieu comme on peut tous le connaître. On essaie de faire des efforts de partout, Ce n'est pas simple. Et puis, comme toutes les entreprises en France, on connaît une inflation sur à peu près tous nos budgets. C'est un art un peu complexe."

"On a du retravailler notre programmation"

• Comment vous pouvez répercuter ces hausses? Quels sont vos leviers?

"Le tarif des billets, c'est quelque chose sur lequel nous, on est très attentifs parce qu'on veut effectivement que tous les publics puissent continuer de rentrer au FIL. C'est un impératif pour nous. Donc on essaye d'éviter d'augmenter trop le prix des billets et on a retravaillé notre programmation. Par exemple on a un tout petit peu moins de dates. On a beaucoup de complets sur le premier trimestre 2023, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. C'est une vraie reprise, il y a aussi un gros travail sur la commande. Je félicite à chaque fois mon équipe de communication et c'est un gros gros boulot parce que c'est un travail date par date pour essayer d'avoir des remplissages meilleurs. Et voilà, c'est un travail au quotidien pour continuer à ce que cette salle continue à offrir des spectacles de qualité, beaucoup de spectacles et surtout à des tarifs abordables parce que ça fait partie de nos missions. Et ça, on ne veut pas en déroger puisqu'on a une scène de musique actuelle. C'est notre mission et on veut continuer à ce que tous les publics viennent et notamment les publics jeunes. Pour nous, c'est important. Les 15-25 ans, il faut qu'ils rentrent dans ces salles de concert parce qu'on sait que s'ils le font maintenant, ils reviendront plus tard."

