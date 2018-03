Aignan, France

Un cartel solide que cette affiche d'Aignan, composé d’Octavio Chacon, de Pepe Moral et de Manolo Vanegas. Les toros , Concha y Sierra et Curé de Valverde. Les deux élevages propriété d’une personnalité haute en couleur, le provençal Jean -Luc Couturier, ancien boulanger industriel reconverti par passion dans la tauromachie.

Jean Luc Couturier, boulanger, poète, ganadero © Maxppp - Edouard Coulot

Il a la truculence des hommes de son pays, l’envergure physique qui en impose et l’accent à l’aïoli qui va avec. Jean- Luc Couturier est dans les toros assurément par une passion absolue. Après avoir fait fortune importante dans la boulangerie industrielle Couturier s’est mis dans le pétrin de l’élevage des toros de combat. Pas une sinécure. Un sacerdoce. D’autant que l’homme a décidé de tenter de relever deux élevages historiques en perdition. Il rachète donc les Curé de Valverde d’origine fameuse Conde de la Corte et Concha y Sierra de pur sang Vasqueña, une très ancienne référence, ganaderia qui date de 1882. Dans son immense domaine de Haute Coste, à St Martin- de- Crau aux portes d’Arles, Jean- Luc Couturier bichonne ses petits en procédant à une sélection drastique. Il y a trois ans le boulanger poète avait présenté ses toros dans cette même arène d’Aignan, une course de Concha y Sierra imposante et rude au cours de laquelle Alberto Lamelas, matador desperado, spécialiste des élevages durs, avait triomphé en coupant deux oreilles. Pour Couturier, l’ex spécialiste de la boulange, ses deux élevages, c’est tout bonnement, comme il le dit en souriant …"du pain bénit". Un engagement de tous les instants, la vocation d’un aficionado millionnaire qui s’est donné comme ultime tâche d’œuvrer au sauvetage de deux grands noms de l'Histoire de la tauromachie mondiale.

Ce matin, 11h, novillada sans picador avec du bétail de Camino de Santiago pour les deux aspirants du sud-ouest , Yon Lamothe de Tartas et le béarnais Dorian Canton. Ce sera d’ailleurs sa dernière novillada sans picador puisque Canton passe en novillada piquée demain à Mugron.