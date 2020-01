Le futur centre d'interprétation des changements climatiques en plein travaux au Mont Aigoual

Valleraugue - France

Même si l'hiver, avec ses routes enneigées et verglacées, complique les choses, les travaux se poursuivent en haut du Mont Aigoual, au cœur du Parc national des Cévennes, dans l'ancienne station de Météo France. Dans cette vénérable maison construite en 1894, un chantier, celui du futur centre d'interprétation des changements climatiques avec son lot de cloisons abattues. D'ici l'été prochain, les extérieurs devraient être terminés pour l'arrivée de la 6e étape du Tour de France, ce sera le 2 juillet 2020. Puis en septembre devrait débuter l'installation de la nouvelle exposition sur les changements climatiques, son ouverture est prévue pour la saison d'été suivante, en mai 2021.

Un projet de 3 millions et demi d'euros

A l'origine de ce projet, l'ancien président de la communauté de communes Causses-Aigoual-Cévennes-Terres solidaires Martin Delord. L'idée, dit-il, lui est venue en rapprochant 2 faits : "Météo France cherchait à partir de ce site du Mont Aigoual d'une part et d'autre part la baisse de fréquentation touristique des lieux". C'était il y a quelques années, aujourd'hui il se réjouit du début des travaux et souligne que ce projet est à l'origine de l'arrivé de la 6e étape du Tour de France en haut du mont Aigoual cet été : ce site sera le premier centre d'interprétation des changements climatiques en Europe et le Tour de France veut verdir son image.

La Fondation du Patrimoine en appelle au mécénat

L'État via l'ADEME, de la Région Occitanie, du Département du Gard, et de la communauté de communes Causses-Aigoual-Cévennes-Terres solidaires financent ensemble ce projet de 3 millions et demi d'euros. Un appel à mécénat auprès des particuliers et des entreprises est ouvert par la Fondation du Patrimoine.