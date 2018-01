Côte-d'Or, France

Cinéma à Chenôve

Ce mardi 16 janvier, l'union départementale des MJC de Côte-d'or projette le film "Le Brio" à Chenôve avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana. Une histoire d'amitié entre une élève et son professeur qui sont forcés de préparer un concours d'éloquence ensemble.

Infos pratiques :

"Le Brio", ce mardi 16 janvier à 20h30

Plein tarif : 5.50 €

tarif réduit : 4.50 €

Aïkido à Dijon

Tout le mois de janvier au Dojo Mirande de Dijon, l'association Aïkido 21 vous propose des séances de découvertes. L’aïkido c'est avant tout un art martial censé vous faire du bien. Pas de compétition ni de combats violents.

Infos pratiques :

Les mardis 16, 23 et 30 janvier à 12h30 et 20h

Les vendredis 19 et 26 janvier à 19h

Gratuit

Duo de danse à Beaune

Ce jeudi 18 janvier, venez assister au spectacle de la compagnie Ektos "Coltrane Formes". Il s'agit d'un duo de danseur et de trois musiciens. Ils vous racontent la poésie du corps. Comment nos gestes peuvent juste exprimer la poésie sans se référer à notre esprit ? Quelle place prennent les mouvements dansés dans l'espace pour créer quelque chose d'unique et de complètement imaginaire, en oubliant tout ce qu'il y a autour. La danse, la musique hors du temps et de l'espace.

Coltrane Formes, Cie Ektos

Infos pratiques :