Ailly-sur-Noye : dernière semaine de préparatifs pour le spectacle "Souffle de la Terre"

Il ne reste que quelques jours avant la première du "Souffle de la Terre". Le spectacle d'Ailly-sur-Noye démarre ce vendredi soir et va durer jusqu'au 23 septembre. Cette année 850 bénévoles sont à l'oeuvre, dont une trentaine de danseuses, qui présenteront une chorégraphie inédite.

Les 850 bénévoles du spectacle "Souffle de la Terre" s'activent et répètent. La première aura lieu ce vendredi soir, puis tous les vendredis et les samedis soirs jusqu'au 23 septembre à Ailly-sur-Noye, au sud de la Somme. Cette année, le spectacle de 90 minutes se renouvelle. La première partie est inédite : six minutes de chorégraphie avec pour thème les contes et les légendes picardes.

Des fées qui tourbillonnent et des loups-garous qui rôdent

On retrouve donc beaucoup de créatures fantastiques. Pour les répétitions, une dizaine de danseuses sont déguisées en fées, avec de grandes ailes bleues. Elles commencent à danser dans le lac, avant de revenir devant les gradins. Au dernier rang, Barbara Lefèvre Hoguet veille au grain. "Allez, on recommence encore une fois !" Elle est la chorégraphe du spectacle et fait bien attention à ce que tout s’enchaîne parfaitement.

"On doit faire rentrer les fées au bercail comme des chiens avec un troupeau" - Bernard, bénévole qui joue le rôle du loup-garou.

En plus des fées et des lutins, il y a aussi des loups-garous. Bernard va jouer l'un d'entre eux. Il attend sur le côté, avec son costume tout en fourrure, ses gants aux longues griffes et sa fausse tête à la gueule menaçante. "A un moment bien précis, on court après les fées et on doit les faire rentrer au bercail comme des chiens avec un troupeau."

Mais il est interrompu par Barbara. "Bernard, il faut que tes mouvements soient plus secs, et que tu restes avec les bras bien allongés." Le bénévole acquiesce. "Faut se mettre dans le coup", lâche-t-il avec un sourire.

Bernard, loup-garou cette année et bénévole depuis 11 ans. © Radio France - Tommy Cattaneo.

La chorégraphe reprend aussi les fées. Même si elle est bien consciente de la difficulté d'apprendre une nouvelle chorégraphie. "Ça prend plus de temps pour apprendre les mouvements", confie Barbara. "On répète en salle, mais sur le site c'est différent, il faut réussir à se poser sur le son et trouver ses repères sur le plateau."

Même les débutantes peuvent devenir bénévoles et danser dans le spectacle

La chef est quand même très compréhensive. Certaines danseuses, comme Laure, sont débutantes, ce qui ne les empêche pas de suivre presque aussi bien que les autres. "Il faut juste beaucoup de travail et aussi un peu le sens du rythme", explique l'Amiénoise. C'est sa première année comme bénévole. Elle a décidé de se lancer après avoir le spectacle l'an dernier. "Mon truc c'est plutôt les sports de combat, mais j'ai été très bien accueillie par les autres bénévoles. Quand on débute et qu'on se trompe, on se sent un peu mal, mais les danseuses m'ont dit qu'elles étaient toutes passées par là", poursuit cette professeur des écoles. "J'ai vraiment hâte d'être vendredi soir."

ECOUTER - "Quand j'ai su qu'il était possible de participer au spectacle, j'ai sauté sur l'occasion" - Laure, nouvelle recrue dans la troupe de danse. Copier

Le spectacle aura lieu à 21h30. Les organisateurs conseillent d'arriver vers 19 heures. Sécurité oblige, les sacs seront contrôlés à l'entrée. Le prix du billet est de 19 euros pour les adultes et 9 euros pour les enfants.

→ Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de "Souffle de la Terre".