Ailly-sur-Noye : le Souffle de la terre n'aura pas lieu cette année

La 35e édition du Souffle de la terre, prévue à la fin de l'été 2020 à Ailly-sur-Noye (Somme), n'aura pas lieu à cause de l'épidémie de coronavirus. Le spectacle de son et lumière est reporté à l'année prochaine.

L'un des plus grands spectacles de son et lumière des Hauts-de-France n'aura pas lieu cette année. A Ailly-sur-Noye (Somme), le Souffle de la terre est annulé cette année à cause de l'épidémie de coronavirus. On pouvait s'en douter, mais la nouvelle est tombée ce lundi 4 mai au soir. Les bénévoles étaient censés se produire du 21 août au 19 septembre 2020, chaque vendredi et samedi soir devant près de 5.000 spectateurs.

Les organisateurs ont déjà fixé de nouvelles dates pour l'an prochain : ce sera du 20 août au 18 septembre 2021. En 35 ans d'existence, c'est la première annulation du Souffle de la terre.