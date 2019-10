VIDEO - Air Parc à Auxerre : un montage gonflé

Auxerre, France

Pour la huitième année consécutive, Auxerrexpo se transforme en parc d'attractions géants. L'Air Parc et ses 80 structures gonflables s'apprêtent à accueillir des milliers de visiteurs. Depuis le début de la semaine, 5 personnes et deux sociétés de Dijon et Chevannes travaillent à installer ce parc éphémère.

Bien délimiter les zones qui représentent un danger

Chacune des attractions arrive à Auxerrexpo sous forme de gros rouleaux de plastique qui pèsent de 60 à 500 kilos. Les structures sont étendues sur le sol, un peu à la façon d'une tente quand on la monte.

L’Air Parc se déroule à l'intérieur ce qui facilite les choses pour Damien Baudot le patron de dB animations, une société basé à Dijon : "En extérieur, il faut faire attention au vent et attacher la structure au sol", explique-t-il, "sur le parc ici, pour la sécurité, il suffit de créer des îlots bien délimités pour protéger les moteurs des souffleries et pour que les enfants n’y aient pas accès."

Chez "Animation créative" et "dB animation", ce sont les enfants qui testent les attractions © Radio France - Thierry Boulant

Une fois les grosses galettes de plastiques déroulées, correctement disposées et les souffleries branchées, il ne faut que quelques minutes pour les transformer en château, toboggan, baby foot géant ou montagne. « Juste avant l’ouverture du parc, on en a pour une petite demi-heure pour gonfler et vérifier les 80 structures et s’assurer qu’il n’y a pas de trou », détaille Damien Baudot.

Canaliser l'enthousiasme des enfants

C’est une fois le parc ouvert que d’éventuels problèmes de sécurité peuvent se poser car l'enthousiasme des enfants est parfois débordant. "Le plus gros risques, c’est qu’il y ait trop d’enfants sur la structure, qu’ils la fassent bouger et que la soufflerie se décroche", explique Amandine Freitas la gérante « d'Animation Créative » l’autre société, basée à Chevannes, chargée de cet Air Parc.

Mais globalement, ces attractions sont sans dangers et incroyablement "fun". D'ailleurs, les deux patrons des entreprises d’animation font tester leurs attractions par leurs enfants ! Et ce sont bien souvent eux qui ont le dernier mot sur les nouvelles structures à acquérir. Les gamins de nos deux entrepreneurs ont aussi le privilège d’expérimenter en avant-première tous les jeux et d’avoir l’Air Parc pour eux seuls quelques instants. Le rêve absolu pour un enfant !