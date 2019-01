Aire-sur-la-Lys : la bibliothèque pour tous distribue gratuitement 5000 livres en une heure

À cause d'un incendie qui a ravagé l'immeuble où elle était installée depuis 30 ans, la bibliothèque pour tous d'Aire sur la Lys organisait mardi 15 janvier une distribution gratuite de ses livres, faute de pouvoir reprendre son activité. Le succès a été inespéré.

Dommage collatéral

Dans la nuit du 27 au 28 juillet 2018, un incendie se déclare au deuxième étage d'un immeuble d'Aire-sur-la-Lys. Les pompiers interviennent pour éteindre le feu. Au rez-de-chaussée de cet immeuble se trouve le local occupé par la bibliothèque pour tous, une bibliothèque associative tenue par des bénévoles. Les flammes n'ont pas atteint les rayonnages, mais l'eau utilisée par les pompiers, oui. Beaucoup de livres sont inutilisables, le plafond s'est effondré... Impossible de rouvrir la bibliothèque.

Les bénévoles cherchent un autre local, mais leur budget est de 250 € par mois. Impossible de trouver quelque chose dans ces prix-là à Aire-sur-la-Lys. Et comme il y a déjà deux autres bibliothèques dans la ville, les sauver n'est pas vraiment une priorité. C'est donc avec beaucoup de regrets qu'ils décident d'arrêter la bibliothèque. Ils jettent les livres détruits dans l'incendie et se décident à offrir gratuitement les 5000 ouvrages restants lors d'une distribution organisée pendant trois jours, les 15, 16 et 17 janvier.

Les 5000 livres partis en moins d'une heure

L'ouverture de la salle était prévue à 14 heures, mais une demi heure avant, la foule se presse déjà devant la porte. C'est la ruée : la quasi totalité des livres part en moins d'une heure. D'abord les BD et les livres pour enfants, ensuite les polars, même les vieux livres d'histoire ont trouvé preneur.

Les tables ont été vidées beaucoup plus vite que prévu par les bénévoles. © Radio France - Bastien Deceuninck

Les bénévoles avaient prévu de continuer la distribution les jours suivants, mais il n'y a plus rien. Forcément, ceux-si sont un peu tristes de voir l'histoire de leur bibliothèque se terminer ainsi. "Mais ce que je vois aussi, ce sont essentiellement des gens qui n'étaient jamais venu chez nous. Des gens qui aiment sans doute la lecture mais qui n'avaient peut-être pas les moyens d'acheter des livres" se console Annie Coubronne, la responsable. Tous ces ouvrages auraient pu finir à la poubelle. Ils vont désormais avoir une nouvelle vie.