Aiserey : Ils restaurent les vitraux de Notre-Dame de Paris

L'entreprise Parot avait déjà été réquisitionnée pour faire la dépose des vitraux de Notre-Dame, dans la foulée de l'incendie d'avril 2019. Cette fois, c'est une autre page du chantier qui s'ouvre pour la petite société et ses 15 salariés : il s'agit de nettoyer et de restaurer une partie de ces vitraux, ceux appartenant au chœur de la cathédrale.

"On nous a confié huit baies", explique Pierre-Alain Parot, maître-verrier et patron de l'entreprise, "donc cela nous fait seize lancettes (nom donné aux vitraux en hauteur, terminés par un arc, ndlr) à restaurer, c'est énorme. Cela fait plus de six mètres, plus la partie supérieure, la rosace. Mais on est habitués à des grandes baies, là c'est la cathédrale d'Auch, qu'on est en train de restaurer sur des vitraux du XVIe siècle, des baies qui font 10 à 12 mètres, on a l'habitude."

Après la dépollution, il faut trouver la bonne formule pour nettoyer le verre encrassé © Radio France - Arnaud Racapé

Parot Vitraux fait donc partie des cinq ateliers français reconnus pour leur savoir-faire, et sélectionnés par l'Etat pour nettoyer des pièces endommagées par l'incendie d'avril 2019, et aussi par le temps. Tous sont l'œuvre du Maréchal de Metz, artisan verrier de l'édifice dans les années 1870. Après la dépollution liée au plomb, l'heure est au nettoyage, et là encore c'est un défi car il faut que chaque atelier suive le même protocole.

"On est dans les phases de constat d'état, après il va falloir se mettre d'accord sur les modalités de restauration, pour que tout le monde utilise le même protocole, en fin de compte c'est un jeu de lumière et de transparence, il suffirait qu'un atelier nettoie d'une manière différente, à ce moment-là on aurait des disparités de flux chromatique dans la cathédrale, donc c'est important. Donc là ils nous ont confié une grosse partie des vitraux du chœur, en fin de compte c'est nous qui allons donner le la."

Scalpel et coton-tige

Scalpel, coton tige et solvant sont là pour refaire une beauté à ces vitraux : "chaque opérateur va travailler avec une loupe grossissante, de façon à éviter tout décollement d'une grisaille qui serait en mauvais état. Le scalpel, toujours utilisé avec un angle d'attaque extrêmement faible, pour enlever les croûtes sur la face externe, et puis sur la face interne, le coton-tige que l'on va passer pièce à pièce pour enlever ce dépôt organique, cette suie sur la face interne."

Les vitraux ont souffert de l'incendie, et du temps, 150 ans sans restauration © Radio France - Arnaud Racapé

Remise en plomb, remise en état des ferrures, restauration du verre cassé : le programme s'annonce chargé, et méticuleux pour les opérateurs de Parot vitraux, dans un délai extrêmement réduit. "On va y arriver", rassure Pierre-Alain Parot, mais il ne cache pas son empressement à démarrer cette phase de restauration. Un comité scientifique se réunit en septembre pour valider tous les protocoles, et entamer cette phase critique, qui doit s'achever en janvier 2024.

Délais d'autant plus délicat à tenir que d'autres chantiers attendent Parot : dans l'atelier, des vitraux de la cathédrale d'Auch, de Soissons, mais aussi de Sennecey-le-Grand ou d'Is-sur-Tille, attendent également d'être restaurés. Sans parler des dégâts occasionnés tout récemment par les orages de grêle, qui nécessitent une action d'urgence.

Les lancettes mesurent à elles seules plus de 6 mètres de long © Radio France - Arnaud Racapé