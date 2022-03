Aix-en-Provence : un croquis inédit de Cézanne bientôt au musée Granet

À Aix-en-Provence, c'est une œuvre inédite que le musée Granet va exposer. Un croquis signé Paul et Marie Cézanne. Le frère, l'immense peintre, et sa sœur (de deux ans sa cadette), ont tous les deux dessiné sur une même feuille quand ils étaient jeunes. L'un au recto, l'autre au verso. Ce qui est aujourd'hui une œuvre, avait disparu pendant 75 ans. Elle vient de refaire surface il y a un peu plus d'une semaine, lors d'une vente aux enchères, à Reims. Et le fonds "Aix-en-Provence Mécénat" s'est empressé de l'acquérir.

Ces deux croquis, pour le prix d'un ont longtemps dormi dans la résidence familiale des Cézanne à Paris, dans un coin qui servait de cachette à Philippe, l'arrière petit-fils du maître : "Nous jouions à cache-cache dans ce dressing où il y avait tous ces dessins. Cela faisait partie du mobilier", se souvient l'intéressé.

Les dessins ont fini par être cédés à un particulier qui vient donc, lui même, de les vendre. D'un côté de la feuille, il y a un paysage sagement dessinée par Marie et, de l'autre, un soldat et une vieille dame, croqué par un jeune Paul Cézanne, qui exprime déjà son talent. "On voit ce qu'est déjà vraiment un artiste génial au sens où il sait se libérer d'une leçon trop prégnante. Et déjà, en cela, c'est important d'avoir ce dessin", explique Bruno Ély, directeur du musée Granet.

Exposés d'ici fin 2023

Un joli pied-de-nez à l'Histoire, puisqu'à l'époque, le conservateur de l'établissement avait été très clair : "De mon vivant, pas un seul Cézanne ne rentrera dans le musée, rappelle Sophie Joissains, la maire d'Aix-en-Provence. Évidemment, nous tentons de réparer ce qui a été fait à l'époque, et qu'Aix-en-Provence puisse devenir un lieu où les expositions des œuvres de Cézanne soit unique."

Ces croquis devraient être exposés au musée Granet, fin 2023. Entre l'achat et les frais de restauration, ils auront coûté autour de 30 000 euros.