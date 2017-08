Aix-les-Bains: fermeture définitive de l'aquarium ce soir

C'est un morceau de l'histoire des Aixois qui s'en va ce soir avec la fermeture définitive de l'aquarium du Petit Port d'Aix-les-Bains. Trop coûteux à moderniser, dit l'agglomération qui va signer un bail commercial pour en faire un restaurant avec terrasse au niveau principal.

C'est une institution d'Aix-les-Bains qui ferme ses portes ce 31 août : l'aquarium du Petit-Port accueille ses derniers visiteurs entre 10h et 18h . L'aquarium du Petit-Port va devenir à l'automne 2018 un restaurant (le bail commercial doit être signé par Grand Lac "cet automne", dit l'élu aixois Michel Frugier sans plus de précision). Au sous-sol un "centre d'interprétation" des espèces du Lac du Bourget, géré par le Cisalb (le syndicat intercommunal qui gère la qualité des eaux et la protection du milieu), devrait voir le jour, sous réserve des financements.

"_Je suis venue ici apprendre les poissons, avec l'école _", témoigne Annie qui regrette cette fermeture

Le bâtiment Art Déco construit en 1933 par l'architecte Pétriaux (le même qui a construit les thermes nationaux d'Aix-les-Bains) était à l'origine une école qui formait les ingénieurs des eaux et forêts, avec déjà des bassins de poissons. L'aquarium n'ouvrira qu'en 1979.

Pour de nombreux Aixois qui ont visité l’aquarium avec leur classe, le lieu est synonyme de découverte d'un environnement proche, celui du Lac du Bourget, mais totalement méconnu. A la veille de la fermeture, Annie est venue une dernière fois avec sa nièce de 9 ans. Elle regrette cette fermeture et se souvient : "Je suis venue apprendre ici les poissons, avec l'école. Ce ne sont pas les plus beaux poissons, dit-elle, ce n'est pas Nemo, mais ce sont des poissons qui ensuite attirent vers l'eau, vers la natation, vers la découverte avec masque et tuba". Annie souligne que cet aquarium était une spécificité, il n'en existe ni à Annecy, ni à Aiguebelette.

Un bassin tactile qui fascine les plus jeunes

Ici pas de muséographie moderne, pas de tablette numérique, mais des aquariums remplies d'espèces locales: des brochets, des carpes, des perches, des truites, des sandres ou encore des lavarets, et surtout un bassin où l'on peu caresser les carpes, qui fascine les visiteurs.

Les visiteurs appréciaient de pouvoir caresser et nourri les carpes - Aquarium d'Aix-les-Bains

"Un aquarium vieillissant et obsolète", souligne le vice-président de Grand Lac Michel Frugier

"C'était aquarium vieillissant, complètement obsolète", explique Michel Frugier, le vice-présdient de Grand Lac en charge du tourisme et des ports. Il souligne que désormais les aquarium sont beaucoup plus grands et avec des moyens financiers que le territoire de Grand Lac n'avait pas. Grand Lac qui souligne avoir remis 170 000 euros pour équilibrer le dernier exercice.