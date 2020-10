Aix-les-Bains : la fête foraine Méga Park ouvre ce samedi, mais avec masques et gestes barrières

Ce samedi 3 octobre dans l'après-midi, le Méga Park d'Aix-les-Bains en Savoie ouvre ses portes sur l'esplanade du lac. La fête foraine a été décalée de presque huit mois à cause de l'épidémie de coronavirus. Les forains sont soulagés de pouvoir s'installer car très peu de fêtes foraines ont eu lieu cet été. Certains forains n'en ont même fait qu'une seule. Ils ont monté leurs manèges cette semaine à Aix-les-Bains. Ils ont aussi organisé les règles sanitaires.

Le Black Pearl est désinfecté plusieurs fois par jour. © Radio France - Thibault Lecoq

Manèges désinfectés, masques obligatoires pour les clients

Les forains règlent les derniers détails sur leurs manèges. Par exemple, le patron du Black Pearl, un grand bateau pirate à bascule, cale une rampe d'accès en métal avec un billot de bois. La lumière est en place, les statues de pirate toutes propres et la musique fonctionne déjà. Il a aussi terminé d'organiser les gestes barrières. "Le manège est désinfecté tous les jours. On vaporise un bactéricide pour le virus", explique-t-il. Pour l'instant dans la seule fête foraine qu'il a assurée cette année, il n'a pas eu de problème. Il a perdu 80 % de son chiffre d'affaire alors "on a besoin de travailler, on veut travailler", martèle-t-il devant son manège. Il protège les visiteurs jusque dans les moindres détails : les jetons aussi sont désinfectés.

Dans la galerie des glaces, en plus du masque, il faut des gants, fournis par les propriétaires de l'attraction. © Radio France - Thibault Lecoq

À la galerie des glaces, les règles sont les mêmes : un mètre entre chaque visiteur, le masque, le gel hydro-alcoolique... La nouveauté dans cette attraction, c'est le port de gants jetables. Objectif : limiter la contamination par les miroirs. Pour tout laver le matin ou le soir, il faut deux heures minimum. Ouvrir sans gants ne serait pas tenable selon les forains.

André Peillex, le patron des forains et coordinateur entre la ville et les forains, appelle les promeneurs à venir. L'année a été extrêmement difficile pour eux. Il souhaite aussi que les visiteurs soient responsables et viennent bien masqués et restent à distance dans les files d'attente. Pour lui, la configuration du Méga Park, le long de l'esplanade, va permettre d'éviter de concentrer les personnes au même endroit. Un argument supplémentaire pour rassurer les Aixois.