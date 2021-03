Aix-les-Bains : la ville participe à nouveau à la Grande Lessive, une installation artistique éphémère

La Grande Lessive... Une journée non pas pour laver son linge sale mais pour exposer une de ses œuvres, au format A4, à sa fenêtre ou son balcon sur un fil avec une épingle.

Cet événement est né en 2006 avec l'installation d'art éphémère créée par la plasticienne Joëlle Gonthier. La Grande Lessive reprend le rythme de la lessive qui réunissait les habitants d'un quartier autour d'un point d'eau. Parmi les villes de France qui y participent, il y a Aix-les-Bains en Savoie. Cette année, le thème était "Jardins Suspendus". Les œuvres - dessins, photographies, collages, peintures... - des habitants sont partagées sur la page facebook de la ville :

Avec la participation des écoles primaires

Plusieurs écoles aixoises ont participé à l'événement. Parmi elles, l'école Franklin-Roosevelt. "Ça correspondait à notre projet d'école autour des arbres et de la nature. On a parlé beaucoup de ces sujets-là donc c'était un autre moyen de les aborder avec eux", explique Elodie, l'une des enseignantes qui a participé au projet.

Les dessins sont accrochées comme du linge © Radio France - Justine Leblond

Les élèves ont créé des œuvres à suspendre, comme des jardinières : "Il y a des fleurs de toutes les couleurs accrochées à des bouteilles en plastique, avec des tiges. On a choisi de faire des fleurs comme dans un jardin et parce que c'est joli", raconte Éline, 8 ans. Les classes ont également fait des créations éphémères en forêt, prises en photo et accrochées à un fil avec une épingle dans le préau.

On est partis dans la forêt du Corsuet faire des œuvres avec de la mousse, du bois, des chapeaux de glands... On a fait une tortue, un dragon, un volcan et un moulin - Wayil, 7 ans

Les élèves de l'école Franklin-Roosevelt ont réalisé des jardinières suspendues dans le préau © Radio France - Justine Leblond

Les photos des oeuvres réalisées peuvent être envoyées via ce formulaire jusqu'au 30 mars pour être diffusées sur les réseaux sociaux.