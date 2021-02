Aix-les-Bains : les acteurs économiques appréhendent l'annulation de Musilac

Le festival Musilac d'Aix-les-Bains (Savoie) sera-t-il annulé pour la deuxième année de suite ? Les organisateurs travaillent en ce moment pour essayer de rentrer dans le cadre posé par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot : 5000 spectateurs maximum assis. Cela semble difficilement tenable. Le festival Garorock à Marmande (Lot-et-Garonne) a déjà renoncé vendredi, comme le Hellfest à Clisson (Loire-Atlantique). Les cafés-hôtels-restaurants d'Aix-les-Bains anticipent une annulation, mais veulent rester positifs.

Une perte, mais pas un gouffre

En cas d'annulation, "les plus touchés, comme souvent, seront surtout les hébergeurs et les restaurants s'ils pourront rouvrir", estime Florian Louveau, président de l'union des commerçants d'Aix-les-Bains. Julia Mazzia, directrice de l'hôtel Golden Tulip s'inquiète, même si elle avait fait le plein de clients l'année dernière malgré l'annulation: "On sentait vraiment que les Français avaient envie de vivre après tous ces mois de confinement. Mais on ne sait pas du tout si l'on pourra remplir s'il n'y a pas de Musilac [cette année], on est vraiment dans l'expectative."

Jérémy Guérin tient un snack à deux pas de l'emplacement du festival. Étonnamment, il n'est pas inquiet. "C'est une perte, mais pas aussi significative que l'on pourrait croire. Il y a toujours un manque à gagner, quand il n'y a pas 90 000 festivaliers qui viennent sur quatre jours, c'est sûr que l'on fait un peu moins de chiffre, mais je ne me sentirais pas lésé s'il n'y avait pas le festival", explique-t-il.

Les restaurants qui ont rouvert ne s'attendent pas non plus à une perte significative de chiffre d'affaires. Les festivaliers, ce n'est pas forcément leur clientèle. "Ils se contentent de pas grand chose, ils ne vont pas beaucoup au restaurant, restent dans l'enceinte [du festival] et consomment ce qu'il y a à consommer sur place", indique Vicente, le patron du restaurant le Patio du lac. "La plus grosse attente pour nous, c'est surtout de pouvoir rouvrir nos restaurants pour notre clientèle habituelle."