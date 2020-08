Festival Zinemaldia : "Akelarre", un film sur la sorcellerie tourné à Sare, en sélection officielle

En 1609, Henri IV dépêchait deux juges en Pays Basque pour instruire des affaires de sorcellerie, et le roi d'Espagne faisait de même de l'autre côté de la Bidassoa. Le film "Akelarre" revient sur ces procès au cours desquels 60 à 80 femmes ont été condamnées à être brûlées sur des bûchers. Un film présenté en compétition officielle au Zinemaldia de St Sébastien (du 18 au 26 septembre), et tourné en partie en Sare.

Des actes de sorcellerie

Dans cette commune et à Saint-Jean-de-Luz, plusieurs femmes ont été accusées de sorcellerie. Le réalisateur argentin Pablo Agüero tenait à tourner sur place : "À un moment donné, j'avais pensé à tourner en Finlande, la lumière est magnifique et il y a des forêts incroyables. Mais j'ai pris conscience de l'importance que ça a d'aller sur place quand on me raconte l'histoire d'une culture locale, en particulier au Pays Basque avec leur langue et leur culture (...) Je ne regrette pas parce que toute l'équipe et même les producteurs, tout le monde est touché par cette histoire, il y a une sorte d'identification".

Pour des faits de sorcellerie, des femmes pouvaient être condamnées à être brûlées vives sur un bûcher - David Herranz

Pablo Agüero (réalisateur) : "Tout le monde est touché par cette histoire d'une manière ou d'une autre" Copier

En résonance avec les combats féministes d'aujourd'hui

Pour le réalisateur, et son actrice principale, Amaia Aberasturi, cette incroyable affaire de sorcellerie entre en résonance avec le mouvement #metoo et les combats féministes d'aujourd'hui. "C'est aussi une histoire actuelle et la force et la liberté de la femme du XVII° siècle que j'interprète m'ont touchée, à moi qui suis du XXI° siècle". Une place en sélection officielle à Zinemaldia assure déjà une carrière internationale à ce film, avant même sa sortie programmée à la fin de l'année en France.

Jatorrizko bertsioa, euskaraz, partez

Filma horren beste berezitasuna: euskaraz grabatua izan da partez, zeren neskak, sorginkeriaz akustazen dituztenak, haien artean euskaraz ari dira, beste dialogoak gazteleraz idatziak izan direlarik. gemana delarik. Amaia Aberasturi, aktore bizkaitarrarentzat, Donostiko Zinemaldiarentzat hautatua izaitea, egiazko ohore bat da: "_Zinemaldia oso garrantzitsua da, eta azkenean ohore bat da_. Gainera sekzio ofizialera goaz, eta errekonozimendu hori, plazer bat da aktore bezala".

Filma horren produkzioa, argentindarra, frantses, eta espainiola da.

Amaia Aberasturi (aktorea) " Filmak kondatzen du nolaz neska batzuk libre izaiteagatik epaituko dituzten" Copier