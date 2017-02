Disparition d'Al Jarreau - Écoutez ses plus grands succès

Le vocaliste virtuose américain Al Jarreau est décédé dimanche 12 février à l'âge de 76 ans. Habitué des scènes internationales et des festivals les plus renommés, il restera l’un des plus grands interprètes de Jazz et de Soul de ces dernières décennies.

Fils d’une pianiste et d’un pasteur, Al Jarreau quitte au milieu des années 60 le Wisconsin pour s’installer à San Francisco, puis finalement il met le cap sur Los Angeles dans l’espoir de signer avec une importante maison de disques. Il fait alors ses premières apparitions dans plusieurs clubs de la cité des anges, pour finalement signer en 1975 sur l’important label Reprise appartenant à la Warner, un album intitulé We Got By qui lui met définitivement le pied à l'étrier.

Une impressionnante collection de succès

L’excellent accueil de la critique comme du public, le place définitivement comme un artiste sur lequel il faut désormais compter. Mêlant habilement dans le choix de ses compositions le Jazz et la Soul, il enchaîne au fil des années de superbes enregistrements -désormais des classiques-, qui lui permettent d’assoir définitivement sa renommée sur la scène internationale à l’image de titres comme : Take Five, We're In This Love Together, Breakin Away, This Time, Boogie Down , Mornin' ou encore le fameux Roof Garden.

Ultime clin d’œil de l’artiste, celui qui avait reçu au cours de sa magnifique carrière 7 Grammy Awards, nous quitte le jour-même de l’édition 2017 de la prestigieuse cérémonie qui a récompensé dans la catégorie du meilleur album de jazz vocal, le talentueux chanteur Gregory Porter.