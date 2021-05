Alain Charue secrétaire de la section tennis de table du Gazelec d'Auxerre

Alain Charue, c'est un soulagement de pouvoir accueillir à nouveau vos adhérents les plus jeunes ?

Tout à fait, depuis le 19 on respire à nouveau et on revit. La reprise a été calme, elle est montée crescendo. On a commencé avec dix enfants et le mardi de cette semaine on en avait dix-huit. Notre groupe était pratiquement au complet. On était très satisfait.

Quelles sont les contraintes que vous avez rencontré avec le retour en salle. En tennis de table, il n'y en pas beaucoup, car il y a peu de contacts finallement ?

Oui c'est vrai. Et on a mis en place le même protocole que la dernière fois. On désinfecte après chaque séance, les raquettes et les balles et ça se passe très très bien.

Avec la fermeture du club durant plusieurs mois , vous avez dû perdre des licenciés ?

Le nombre de licenciés avait déjà baissé au mois d'octobre dernier. 80 licences alors qu'on était à 105 la saison d'avant. Maintenant on va sûrement perdre quelques compétiteurs. Mais en ce qui concerne les jeunes , ils reviennent et c'est le principal pour nous.

Vous mettez quand même en place une stratégie pour faire revenir ceux qui sont partis ?

Déjà les seniors vont reprendre le 10 juin. Eux , cela fait depuis le mois de Novembre qu'ils ne jouent pas. Et exceptionnellement cette année, nous allons accueillir les jeunes et les adultes tout l'été. Les autres années on accueillait que les adultes en mode loisir et là on reste ouvert tout l'été pour être opérationnel dès septembre.

Est ce que les finances du club ont souffert avec la crise sanitaire ?

Non parce que nous avions des finances saines, et pas de salariés. Ce n'est donc pas un soucis. C'est plutôt le nombre d'adhérents compétiteurs qui pourrait nous poser des problèmes .

Sportivement, comment envisagez vous la saison prochaine ?

L'idée c'est de remonter en régionale une. Nous étions en tête au début de saison. Et puis derrière on avait deux équipes qui évoluent aussi en régionale. Est ce que l'on pourra encore avoir trois équipes à ce niveau c'est la question qui risque se poser en septembre.