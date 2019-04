Alain Delon recevra une Palme d'or d'Honneur lors du 72e Festival de Cannes

Il appartient tout entier au cinéma, à ses plus belles œuvres et à ses mythes : à #Cannes2019, Alain Delon se verra décerner une Palme d’or d’Honneur pour sa magnifique présence dans l’histoire du septième art.



Plus d’infos : https://t.co/lLkTUfVJpwpic.twitter.com/Ju34fQOJfZ